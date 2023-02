De zeci de ani, studenții din Thailanda sunt nevoiți să respecte reguli stricte privind lungimea și modelul coafurii lor.

Luna trecută, totuși, ca răspuns la protestele tot mai mari din partea tinerilor, Ministerul Educației și-a revocat reglementările privind părul, spunând că școlile ar putea în schimb să-și dezvolte propriile politici.

Tinerii militanți spun că acest lucru este prea vag și este puțin probabil să aducă schimbări.

„Rezultatul este că dă libertate deplină școlilor, iar acestea pot face orice fără consecințe”, a spus Laponpat Wangpaisit, cunoscut sub numele de Min, care a fondat grupul Bad Student, care militează pentru reforme în sistemul școlar.

Imaginile despre care se spune că au fost făcute după incident, ce arată smocuri mari de păr împrăștiate pe beton, au fost distribuite la scară largă pe rețelele de socializare.

‘What right do you have?’ Netizens lambast Thai teacher for giving some 100 students ‘ugly’ haircut to punish them https://t.co/zm0mHQTsr5 pic.twitter.com/Qc8rzskGkR