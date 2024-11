Cancerul colorectal se dezvoltă din excrescențe în mucoasa interioară a colonului și se poate răspândi dacă nu este tratat, potrivit Clinicii Cleveland.

Mai mult bărbații dezvoltă această formă de cancer decât femeile. Examenele crescute au ajutat la detectarea precoce – scăzând numărul de persoane care mor din cauza cancerului colorectal, notează clinica.



Van Der Beek a jucat în mai multe spectacole și filme populare la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000. El l-a jucat pe Dawson Leery în serialul de succes Dawson’s Creek, care a fost difuzat din 1998 până în 2003.



Van Der Beek are două proiecte în desfășurare, inclusiv un film original Tubi numit Sidelined: The QB and Me, care urmează să apară la sfârșitul acestei luni. Acesta se tratează și se află sub atenta supraveghere a medicilor.

