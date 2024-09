Preşedintele american Joe Biden le-a „recomandat alegătorilor săi să o susţină pe doamna Harris, deci şi noi o vom susţine”, a declarat Vladimir Putin în marja Forumului Economic de la Vladivostok. „Ea are un râs atât de expresiv şi de contagios încât asta arată că se poartă bine”, a adăugat el.

Liderul de la Kremlin a mai declarat că fostul președinte al SUA Donald Trump, contracandidatul Kamalei Harris, a impus „mai multe sancţiuni Rusiei decât orice preşedinte” dinaintea sa. Harris „se va abţine, poate, să facă astfel de lucruri”, a spus el.

