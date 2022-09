Gravida spune că, deși era considerată urgență, a fost lăsată să aștepte în rezervă. După două ore, când a venit doctorul de gardă a văzut la ecografie că fătul este mort.

„Am fost internată la 38 de săptămâni și 4 zile și medicul văzuse la 36 de săptămâni că este o problemă și că oxigenul nu ajunge la placentă. Am fost chemată și am rămas în spital, am fost monitorizată, apoi am mers în salon și a venit doamna doctor înainte să plece acasă să îmi spună că medicul de gardă știe situația. Nu a venit însă nimeni, a venit o asistentă să îmi spună că urmează să fac o investigație”, a povestit femeia într-un interviu acordat Antena3.

Ea a spus că a așteptat două ore până să vină cineva să o vadă.

„Asistenta a venit și mi-a spus că pot merge cu ea la ecograf, atunci a chemat-o pe doamna doctor care era de gardă, s-a uitat pe monitor și mi-a spus, da, copilul nu mai este, a murit. Nu mi-a spus nimic apoi, au încercat să îmi inducă nașterea și nu s-a putut, eu voiam să nasc natural, dar nu s-a putut și am stat 20 de ore, nu am mai rezistat, simțeam că mor și i-am rugat să îmi facă cezariană pentru că băiețelul meu mă aștepta acasă. Mi-au spus că fătul poate rezista și 3 săptămâni mort în burtă. Îmi doream enorm acest copil și mi s-a spus că așa a vrut Dumnezeu să fie o lecție pentru mine, dar nu are cum să fie o lecție pentru mine”, a mai spus aceasta.

Recomandări Cunoscută jurnalistă din România, mărturie despre cum un ministru al Justiției a vrut să o violeze chiar în biroul lui

Incidentul a avut loc la finaul lunii iunie, iar detalii despre caz au ieșit acum la iveală. Poliția a fost sesizată de soțul femeii.

„La data de 28 iunie, în jurul orei 14:45, polițiștii orașului Buftea au fost sesizați prin plângere de către un bărbat cu privire la faptul că, la data de 27 iunie a.c., a fost contactat telefonic de către soția sa, internată la un spital din orașul Buftea, care i-a comunicat faptul că fătul pe care urma să-l nască este decedat”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov.

Polițiștii orașului Buftea spun că în acest caz colaborează și cu Serviciul de Medicină Legală Ilfov.

În cauză a fost deschis dosar de urmărire penală, în care polițiștii orașului Buftea efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmărirea penală fiind sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A înșelat-o vreme de 16 ani cu Vica Blochina, dar îi stă alături de peste 30 de ani. Cum arata soția lui Victor Pițurcă

Playtech.ro New York Times, anunț ULUITOR! Ce vrea să facă Putin în România e HALUCINANT

Viva.ro Decizia luată acum de preotul Visarion Alexa, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală

Observatornews.ro Boala care a trimis deja sute de copii la medic. Dacă nu este tratată la timp, pacienţii pot ajunge şi la Terapie Intensivă

Știrileprotv.ro Euro a căzut după anunțul lui Putin privind mobilizarea militară parțială. Ce monedă a crescut

FANATIK.RO Motivul pentru care Andreea Bălan și-a retras fetele de la privat și le-a mutat în sistemul de învățământ de stat: ”Ella a scris pe o fișă”

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 21 septembrie 2022. Săgetătorii primesc azi un alt fel de combustibil, unul care alimentează orgoliul și poate accentua egoismul

PUBLICITATE Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402): device-ul de care nu vei dori să te desprinzi