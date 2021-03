Acuzații grave făcute de soțul unei asistente de la Spitalul Filantropia din Craiova: relații intime în sala de tratament, pacienți neglijați, furt de medicamente

Soțul asistentei spune că a găsit în luna februarie în telefonul femeii mai multe mesaje compromițătoare. Bărbatul susține că asistentul-șef și soția sa ar fi întreținut relații sexuale în sala de tratament a secției.

„El îi scria că o iubeşte, ea îi răspundea la fel”

„Toate mesajele şi le dădeau în timpul serviciului. Se ascundeau de colegi, aşteptau să rămână singuri şi se duceau în sala de tratament. Acolo se petreceau partidele de sex. El îi scria că o iubeşte, ea îi răspundea la fel, lucrurile sunt clare. Când am găsit mesajele, am luat legătura cu soţia lui Ionuţ Anghel, aceasta este şi ea asistentă la hematologie, a spus că ştia că cei doi au o legătură încă din vara anului trecut, că a avertizat-o pe soţia mea să-i lase bărbatul în pace. Bineînţeles, şi-n faţa ei cei doi au negat. Doamna a zis că mie nu mi-a spus pentru că nu dorea să-mi distrugă căsnicia şi că ea nu l-a lăsat pentru că au un copil împreună”, a povestit bărbatul.

Dialoguri puse la dispoziție de soțul aflat în proces de divorț.

Soţul spune că pentru el lucrurile sunt clare, dar conducerea spitalului ar trebui să intervină şi să clarifice ce se întâmplă la secţia de hematologie.

„Asta e, am înaintat divorţ. Ce m-a intrigat, însă, este că lăsau baltă tratamentele ca să facă sex. Am regăsit asta în mesajele pe care şi le trimiteau. Este inuman. Dacă se duceau la un hotel, în orice în altă parte, asta era…dar nu într-un spital unde sunt bolnavi, unde oamenii aşteaptă, săracii, să li se facă tratamentul la timp şi corect”, a mai declarat soţul asistentei.

„Sustrăgeau medicamente cu plasa din secţie”

„Am aflat şi că sustrăgeau medicamente cu plasa din secţie. Ultima dată, înainte de a ne despărţi, a venit acasă cu o plasă. Plină cu medicamente, cu seringi şi alte consumabile medicale. Am întrebat-o ce-i cu plasa aia la noi în casă şi a zis că trebuie să i-o ducă lui Ionuţ, că el i-a dat-o. Mi s-a părut foarte ciudată povestea. Am întrebat-o cum le-a scos din spital. A zis că nu ea le-a scos, ci şeful. Am sesizat Parchetul şi conducerea Spitalului Filantropia”, a completat bărbatul.

Managerul: „Am declanșat ancheta internă. Povestea cu pastilele nu se verifică”

Managerul Spitalului Filantropia din Craiova, Liviu Radu, a confirmat că bărbatul i-ar fi povestit problemele sale cu soția și adaugă că a declanșat o anchetă internă cu privire la informațiile prezentate.

Liviu Radu, managerul spitalului din Bănie. Foto: mediazece.ro

Totodată, managerul spune că, din ce știe, o anchetă penală este în curs în acest caz. El adaugă că a verificat inclusiv acuzațiile cu privire la furtul de medicamente, însă acestea nu se confirmă.

I-am spus să facă o plângere. Înţeleg că este şi o anchetă penală. Şi noi am declanşat o anchetă internă şi aştept finalizarea cercetărilor. Despre suspiciunea că s-ar fi furat medicamente din spital, am făcut verificări. Nu lipseşte nimic. Liviu Radu, manager:

Asistentul-șef e în concediu medical

Ionuț Anghel, asistentul-șef de la secția de Hematologie a Spitalului Filantropia din Craiova, a fost acuzat recent și că ar fi încercat să își violeze o colegă. Femeia, care a depus plângere, a povestit că era hărțuită de mai bine de un an.

După incident, Anghel a cerut să fie transferat în altă secție, până la finalizarea cercetărilor.

Asistentul-șef a declarat că este nevinovat și că „totul este o înscenare”, apoi a intrat în concediu de odihnă.

