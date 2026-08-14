„Urmăriți acest spațiu pentru mai multe anunțuri care vor veni săptămâna viitoare, deoarece vom aplica măsuri cum nu s-au mai văzut în istoria izolării economice a unei țări”, a declarat Bessent într-un interviu acordat pentru Newsmax.

Noile măsuri vor face parte dintr-o strategie de „dublă lovitură”, care prevede continuarea blocadei impuse asupra porturilor iraniene.

Potrivit Bloomberg, administrația Trump ia în calcul să impună sancțiuni secundare împotriva cumpărătorilor de petrol iranian, fie companii, fie țări, inclusiv China. O astfel de mișcare ar putea duce la măsuri de represalii din partea regimului de la Beijing și ar putea crește presiunea asupra pieței energetice globale.

Statele Unite au impus aproximativ 2.200 de sancțiuni împotriva Iranului din 2018 încoace. Cu toate acestea, sancțiunile nu au reușit să forțeze regimul de la Teheran să renunțe la programul său nuclear militar.

Mohammad Reza Naghdi, consilier al comandantului-șef al Gărzilor Revoluționare, a declarat că regimul de la Teheran ia în considerare să prelungească războiul cu SUA până la sfârșitul mandatului prezidențial al lui Donald Trump, în ianuarie 2029.

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