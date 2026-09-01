Diferențe de stocare față de anul trecut și impactul prețurilor mari

Gradul de umplere a depozitelor naționale de gaze naturale se situează în prezent în jurul valorii de 70%, în timp ce în aceeași perioadă din 2025 capacitatea de stocare era alimentată în proporție de 82%. Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, a explicat că această evoluție mai temperată a înmagazinării este strâns legată de dinamica tarifelor pe piețele internaționale.

Prețul gazelor naturale a consemnat creșteri vizibile pe parcursul verii. Într-o piață cu cotații ridicate, achiziția și introducerea unor volume uriașe de gaze în depozite la tarife de vârf ar fi însemnat automat retragerea și vânzarea lor pe parcursul iernii la prețuri la fel de mari, punând presiune pe costurile finale.

Ținta de înmagazinare și garanția prețurilor plafonate până în aprilie

Reprezentanții Ministerului Energiei apreciază că o eventuală neatingere a țintei ideale de 90% nu va pune în pericol securitatea energetică a țării. Un nivel de umplere de aproximativ 80% la intrarea efectivă în sezonul rece va fi suficient pentru a acoperi consumul intern fără sincope tehnice sau întreruperi în furnizare.

Din punctul de vedere al facturilor achitate de populație și de sistemele centralizate de alimentare cu energie termică (SACET-uri), cadrul de protecție rămâne neschimbat. Măsurile legale privind plafonarea prețurilor la gaze naturale sunt în vigoare și își vor produce efectele până în luna aprilie a anului viitor, oferind predictibilitate consumatorilor casnici pe toată durata iernii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE