Adriana Bahmuțeanu a fost operată. Cu ce probleme s-a confruntat vedeta. „Lucrul ăsta m-a costat scump”

„În campanie am mers câte 20 de kilometri pe zi, 10 dimineața și 10 seara. Nu am vrut să fac campanie electorală din mașină, am preferat să merg între oameni, pentru că asta cred că trebuie să facă orice politician.

Însă lucrul ăsta m-a costat scump. Picioarele s-au umflat, am dureri mari, așa că a trebuit să mă programez pentru operație”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru WOWbiz.ro.

Vedeta a recunoscut că trebuia să facă acest lucru de foarte mult timp, însă i-a fost frică să ajungă la bisturiu.

„Ar fi trebuit să mă operez de mai multă vreme, însă mi-a fost frică. Data trecută am venit împreună cu Mihai Mitoșeru și a ajuns el să fie operat în locul meu, pentru că medicii și-au dat seama că situația la el e mult mai gravă. Acum a venit și rândul meu, din păcate”, a mai declarat Adriana Bahmuțeanu pentru sursa citată.

