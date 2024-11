Pe rețelele de socializare, Andreea Marin a postat un mesaj în care reacționează la declarațiile controversate făcute de Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale. Vedeta a început prin a explica faptul că până acum a încercat să stea cât mai de departe de politică.

„M-am ținut departe mereu de politică, pentru ca simt ca acolo m-aș afla pe nisipuri mișcătoare sau în ape mereu tulburi, e un profund sentiment că trebuie să fii făcut dintr-un aluat special să fii parte din povestea asta. Ceva îmi scapă, mereu, pe acest tărâm și, deși am cunoscut și oameni care se luptă (uneori cu morile de vânt) în politică și chiar reușesc (cu greu) să facă și lucruri bune pentru țară, deși legile noastre ce ne schimbă viața depind clar de politicieni, deși sunt desemnați de noi, nu am știu niciodată fără ezitare în cine să am încredere și am ales să fac binele așa cum mă pricep eu, pe drumul meu”, își începe Andreea Marin mesajul.

Andreea Marin a primit oferte pentru a intra în politică

Vedeta a continuat prin a spune că a de-a lungul anilor a primit mai multe propuneri de a intra în politică, însă nu a dorit niciodată să facă acest pas. „Datorită notorietății căpătate în ani de muncă, din convingere, în sprijinul oamenilor, am devenit ținta «ofertelor» de-a lungul timpului. Nu mi-ar plăcea să schimb eu lucrurile, nu mi-ar sta bine ca doamna deputat, senator (dar neapărat pentru partidul de unde venea ideea) și nu-i așa că aș fi chiar un minunat președinte, doar calea de la zâna bună până acolo nu poate fi atât de departe? Răspunsul meu a fost NU hotărât mereu, dintr-un singur motiv: am ales, pe viață, imparțialitatea și să nu fac altceva decât ce mă pricep și cunosc, stăpânesc.

Tentațiile de orice fel nu sunt pentru mine. Doar într-o singură zi am dreptul să aleg: atunci când în urnă introduc votul meu”.

„Am refuzat să susțin, însă, public orice figură politică în prag de alegeri, indiferent de alegerea mea pe buletinul de vot”

De asemenea, Andreea Marin susține că a fost contactată de diverși politicieni pentru a-i susține în campanii, însă întotdeauna a refuzat. „Am refuzat să susțin, însă, public orice figură politică în prag de alegeri, indiferent de alegerea mea pe buletinul de vot. Și cred cu tărie că fiecare are datoria să se informeze înainte de a pune ștampila acolo. Pentru că influențează nu doar viața sa, ci poate deveni responsabil și pentru destinul unei țări. Nu sunt vorbe mari și prezentul confirmă posibilitatea ca drumul nostru, ca popor, să fie schimbat radical de voturile acordate:

– fără informație suficientă la baza alegerii, neștiind mai nimic despre cel votat sau acordându-i încrederea pentru a conduce o țară pentru ca a zâmbit cu meșteșug într-un clip de social media;

– cu stampila pusă, ca într-o joacă, pe orice alt nume de pe buletinul de vot, doar pentru a evita un candidat în care votantul nu crede;

– cu interese concrete individuale într-o direcție sau alta – speranța unor avantaje materiale, o funcție promisă sau sentimentul de «eroism» – m-am răzbunat votând altceva! – după o îndelunga frustrare acumulată.

Doar atât de puțin ne trebuie oare să alegem un președinte de țară?”.

„Azi aș fi putut să ajung departe, după cum se vede treaba în prezent”

Fosta prezentatoare a făcut referire și la promovarea pe care Călin Georgescu și-a făcut-o pe TikTok. „Pot să vă spun că nu stau deloc pe TikTok, am intrat doar o dată să văd ce invenție este, când am aflat că frânturi din interviuri cu imaginea mea fac o grămadă de vizualizări – fără a fi postate de mine – și mi-am zis: «ia te uită ce treabă bună fac fără să vreau, ce-ar fi să…» după care, din lipsa timpului, am lăsat-o baltă. Dar am greșit, bineînțeles, azi aș fi putut să ajung departe, după cum se vede treaba în prezent”.

„Am un copil, zic eu, minunat, dar nu m-am gândit că… îi rup firul divin!”

Andreea Marin a reacționat și la afirmațiile controversate ale lui Călin Georgescu, care a declarat recent că cezariana reprezintă „o tragedie” și că prin această procedură „se rupe firul divin”. Vedeta a împărtășit experiența personală, dezvăluind că a născut prin cezariană, decizie luată la recomandarea medicilor.

„De la cineva care a reușit, am aflat zilele acestea multe minunații, să aleg doar una: «să naști prin cezariană, e o tragedie, se rupe firul divin». Nici nu-i scriu numele, iertați-mi îndrăzneala, nu cumva să-i știrbesc «celebritatea» atinsă deja. Așadar… aha! Mare păcat a făcut și mama, mare prostie am făcut și eu. Din considerente ce ne puneau în pericol sănătatea, amândouă am născut astfel, a fost alegerea medicilor, acceptată de noi. Dar nu a existat un posibil viitor președinte de țară care să ne «lumineze» pe atunci! Am un copil, zic eu, minunat, dar nu m-am gândit că… îi rup firul divin!”.

„Credința nu se strigă bătând cu pumnul în piept, cerșind aprecierea celor din jur pentru asta”

Totodată, fosta prezentatoare TV a evidențiat importanța credinței în familia sa, dar a subliniat că spiritualitatea nu ar trebui să fie folosită ca un mijloc de judecată sau de a atrage atenția.

„Foarte interesant este faptul că, deși din mamă în fiică avem o relația foarte strânsă cu cerul, probabil e doar în închipuirea noastră, întrucât nu o pomenim prea des, în familia noastră, credința nu se strigă bătând cu pumnul în piept, cerșind aprecierea celor din jur pentru asta. Probabil că e greșit. Ce șanse am ratat! Omul cât trăiește învață. Să ne ferească cine o mai putea de alegerile altora!”, și-a încheiat Andreea Marin mesajul postat pe rețelele de socializare.

