Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, dezvăluiri din viața personală. Adriana Iliescu, acum în vârstă de 79 de ani, a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cea mai în vârstă femeie care a dat naștere unui copil, la aproape 67 de ani (cei 66 de ani și 8 luni).

Lumea s-a grăbit s-o judece și nimeni nu i-a dat vreo șansa că va fi în stare să-și îngrijească și să-și educe copilul, dar prejudecățile oamenilor n-au împiedicat-o să-și împlinească cel mai mare vis, acela de a fi mamă, care a devenit realitate pe 29 decembrie 2006.

Fetița sa, Eliza, este acum la scoală, învață bine și participă la diverse olimpiade școlare, unde câștigă multe diplome și premii, în special la matematică.

Dar viața mamei sale nu a fost mereu lină și fericită. Qbebe.ro a stat de vorbă cu ea și a aflat povestea ei, care a avut unele momente de-a dreptul cutremurătoare.

Adriana Iliescu, o femeie simplă și modestă, fostă profesoară universitară de literatură modernă, vorbește cu plăcere despre copilul ei, chiar dacă anul acesta, în luna septembrie, făcea dezvăluiri emoționante despre viața alături de fiica ei: „Avem un an greu… Nu avem bani”.

Ei bine, toată lumea întreabă și se întreabă de ce nu a făcut un copil atunci când era mai tânără?!

Și-a început viața de familie la vârsta 20 de ani, atunci când s-a căsătorit. În tinerețe, Adriana Iliescu era de o frumusețe răpitoare. Destul de rapid a rămas și gravidă, însă, din motive medicale, a trebuit să întrerupă sarcină.

„Vreți să scoateți un copil cocoșat, strâmb? Ce vreți să faceți?!”, i-au spus atunci doctorii. „În plus, din cauza TBC-ului, m-aș fi decalcifiat foarte tare. Și tatăl meu a avut TBC, era o boală rușinoasă pe vremuri, aproape nevindecabilă. Am avut norocul că am prins penicilină și ne-am salvat. TBC-ul a făcut multe victime: Bălcescu, Filimon, familii întregi de scriitori, muzicieni”, explică ea, pentru sursa citată.

Este un final trist, dar fericirea a venit din altă parte, până să apară primul ei copil. „Am avut o preocupare care mi-a ținut moralul foarte bine, am scris foarte mult, am tipărit foarte mult, și nu numai istorie literară. Ca meserie, am fost critic și istoric literar, dar am scris și proză, țin foarte mult la proză mea. De curând, scriu și poezie”, spune ea, entuziasmată.