Viața lui Constantin-Alexandru Ene, din București, s-a schimbat complet după ce destinul l-a aruncat în vâltoarea unei acerbe lupte pentru supraviețuire. Avea doar doi ani când a fost diagnosticat cu cancer: neuroblastom cu metastaze osoase gradul IV (tumori ale nervilor spinali). Au urmat 17 ani de chin împletiți cu speranța că „monstrul” care i se cuibărise în trup va putea fi învins. Acum, când boala a lovit nemilos a patra oară, Alex are nevoie de 200.000 de euro pentru imunoterapie, procedură pe care o poate face în Turcia și prin care se speră că vor fi distruse cele trei tumori nou-apărute pe coloana vertebrală.

Pentru Alex – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, cei 17 ani de existență sunt echivalentul unei lupte epuizante cu maladia care l-a lovit în „valuri”, unul mai puternic, mai agresiv decât celălalt. Timp de un an, băiatul suferind și-a privit copilăria, și așa extrem de chinuită, din scaunul cu rotile pentru că tumora i-a fracturat coloana vertebrală.

Pentru că medicii din România l-au privit ca pe un pacient fără șanse, mama lui Alex a ajuns cu fiul ei în Turcia, la „Amerikan Hastanesi”, din Istanbul. Specialiștii de acolo au reușit să-l salveze pe băiat și chiar să-l pună pe picioare, la propriu, după o lungă perioadă în care l-au tratat. I-au extirpat tumora care îi fracturase coloana vertebrală, pe care, apoi, i-au „blindat-o” cu zeci de tije și șuruburi. Și băiatul a plecat acasă pe picioarele lui!

Acum, Alex se află, din nou, în fața unui moment cumplit al existenței sale. O a patra răbufnire a bolii cu care se luptă încă de când avea doi ani a dus la apariția pe coloana sa vertebrală a trei tumori milimetrice. În urma unui control periodic ce trebuia efectuat o dată la fiecare trei luni după încheierea celor cinci cure de imunoterapie, oncologii au decoperit, inițial, o tumoră pe vertebra T7 (n.r. – 16 mm/22 mm, tumora paravertebrală formată între omoplați). Investigațiile computerizate ulterioare au scos la iveală însă că situația este mult mai gravă: alte două tumori, tot milimetrice, s-au format și pe vertebrele T4 și T10. Semn că Alex trebuie să o ia din nou de la capăt!

Specialiștii au sperat că cele trei tumori, depistate din vreme, e adevărat, vor putea fi distruse cu ajutorul radioterapiei, însă curele prin care băiatul suferind a trecut nu au dus la nici o îmbunătățire a stării sale de sănătate. În acest context, oncologii turci au decis, în urma studiului cazului în cadrul unei comisii, că soluția salvatoare ar fi imunoterapia. Patru cure care costă aproximativ 200.000 de euro și care trebuie începute cât mai curând!

„Copilul nostru luptă, noi, părinții, îi suntem alături, la fel și foarte mulți oameni care ne-au ajutat să ajungem până aici în toți acești ani în care cancerul l-a lovit de patru ori pe Alex al nostru. Dar spaima noastră cea mare este că viața lui Alex este condiționată de banii pe care nu îi avem. Am cheltuit enorm în toți anii aceștia, am tot dus bătălii… Numai ultimele cure de radioterapie făcute în Turcia (n.r. – la Amerikan Hastanesi, unde adolescentul e pacient din 2017) au costat 15.000 de euro… Și nici măcar nu am reușit să le achităm în totalitate… Iar efectele nu au fost cele așteptate, tumorile au rezistat…

Disperarea ne cuprinde pentru că acum avem nevoie de 200.000 de euro pentru cele patru cure de imunoterapie care trebuie începute cât mai curând. Sper ca povestea dramatică de viață a fiului meu să ajungă la câți mai mulți oameni cu suflet care să ne ajute cu cât pot. Orice bănuț ne apropie de acel tratament care îi poate salva viața lui Alex. Specialiștii ne-au spus că, din punct de vedere genetic, sunt peste 80 la sută șanse de vindecare. Dar fără acei bani nu vom ajunge la tratament, iar starea de sănătate a lui Alex se va deprecia”, este apelul disperat pe care mama lui Alex îl face prin intermediul Fundației Ringier România.