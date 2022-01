Alice în țara motoarelor. La 14 ani, o adolescentă din România a ajuns „regina derapajelor” cu mașina din Europa: „Am demonstrat că nu doar bărbații sunt buni la volan”

Alice vine dintr-o familie cu istorie în motosport. Tatăl ei este Sorin Ene, el însuși campion național și european. Sorin Ene, cunoscut în lumea motosportului ca „HAIu” după numărul de înmatriculare al mașinii cu care concurează – B 69 HAI -, este omul care a dat naștere driftului, ca sport, în România. A fondat prima școală de drift din țara noastră și a pus bazele Campionatului Național de Drift, sub tutela Federației Române de Automobilism Sportiv.

Driftingul înseamnă derapare controlată a mașinii. Șoferul se folosește de accelerație, de frână, ambreiaj și de cutia de viteze pentru a supravira și pentru a menține mașina în această stare de supravirare.

Spre deosebire de alte competiții din motosport, la drift important nu este cine termină primul, pentru că nu este o cursă. Important e cine scoate cel mai mult fum din cauciucuri. Se punctează unghiul mașinii la derapaj, viteza și, mai ales, spectacolul.

Driftingul își are originea în Japonia. Keiichi Tsuchiya, un fost pilot de curse acum în vârstă de 65 de ani, este considerat „tatăl” acestui sport pentru că obișnuia să concureze într-un mod mai puțin tradițional și făcea drifturi pentru spectacol în timpul competițiilor.

Cea mai tânără „regină” a driftului

Pregătită chiar de tatăl ei, Sorin Ene, Alice și-a obținut licența de pilot profesionist de drift anul trecut, în noiembrie, într-o zi de 13. „N-a fost deloc o zi cu ghinion”, glumește puștoaica. A devenit, astfel, cel mai tânăr pilot din Europa. Prima competiție a avut-o în primăvară, la Campionatul European Drift Kings. Tot atunci a obținut și prima victorie: locul I la clasa de fete. În iunie, a concurat la Campionatul Național RoDrift.

„Acolo am reușit să mă calific, dar am pierdut din primul battle. Aveam și foarte multe emoții, pentru că nu aveam prea multă experiență și nu-mi cunoșteam foarte bine mașina. Pe parcurs, am reușit să mă obișnuiesc cu emoțiile și m-am împrietenit mai mult cu mașina mea”, spune Alice.

A mai ajuns în Grecia, în octombrie, tot la Drift Kings, unde s-a clasat din nou pe podium, ajungând în finala de la Serres. A ieșit pe locul al doilea la clasa Pro 2 și a obținut titlul de „regină” a driftului, la categoria „Drift Queen”. Este cea mai tânără deținătoare a titlului de „Queen of Drift”.

„Nu mă așteptam ca în anul meu de debut să ies campioană europeană”, spune fata.

Pilotul trebuie să fie prieten cu mașina

La „Drift Kings”, Alice a participat cu mașina tatălui ei, după ce a ei a fost avariată după primele concursuri. Autoturismul cu care fata participă la competiții, un BMW seria 3 E46 de peste 400 de cai putere, este modificat special pentru derapajele controlate. Modificările aduse mașinii au fost făcute chiar de tatăl ei.

„Avem patru mașini de drift și toate, în afară de una, sunt proiectate și dezvoltate de mine, după știința mea și după experiența pe care am acumulat-o”, spune Sorin Ene.

„Dacă în motosport mașina nu te ajută – mașina este 50-60% din performanța pe care o faci, din evoluția ta – și nu te lasă să te împrietenești cu ea și nu ajungeți la nivel de compatibilitate maximă, nu obții niciun rezultat”, explică el.

E un domeniu al bărbaților

„Cum tratez mașina, așa mă tratează și ea pe mine. Adică dacă mă comport frumos cu ea, așa se comportă și ea cu mine”, punctează și Alice.

La competițiile la care a participat până acum, Alice s-a impus în fața multor concurenți cu o experiență mai mare decât a ei. Și cei mai mulți dintre ei sunt bărbați.

Pe primul loc, în fața a doi concurenți bărbați

În motosportul din Europa, mai puțin de 7% dintre piloți sunt femei, arată un studiu din 2016 al Federației Internaționale de Automobilism. Același studiu mai spune că femeile ocupă doar 16% din pozițiile oficiale în acest domeniu.

„Cea mai mare barieră o reprezintă părinții. Tații îi încurajează pe băieți să meargă către cursele de mașini. Dar ar face la fel și cu fiicele lor? Dacă am putea scăpa de concepția asta de «cursele nu sunt pentru fete» care încă există, poate în 10 sau 20 de ani (inegalitatea de gen în motosport, n.r.) nu va mai fi o problemă”, spunea pilotul indian de curse Karun Chandhok, într-un articol despre femeile din breaslă.

Pe Alice, tatăl ei a susținut-o și a încurajat-o în a deveni pilot de drift. Din partea altora a auzit însă clișeul că fetele trebuie să se joace cu păpușile, pentru că mașinile sunt pentru băieți.

„Bunicii mei mi-au spus asta și unii prieteni și colegi, că noi, fetele, nu avem ce căuta în acest domeniu, un domeniu al bărbaților”, spune Alice, dându-și ochii peste cap. Trofeele din camera ei i-au contrazis și pe bunici, și pe colegi.

„Le-am demonstrat că și noi, fetele, putem face lucrul acesta la fel ca băieții, poate chiar și mai bine”, punctează ea.

„Și cred că noi, femeile din motosport, am bătut și mitul ăsta cu femeile care nu pot conduce sau nu conduc bine. Până la urmă, suntem în același concurs, facem același lucru, pe același circuit, la același nivel”, spune Alice Ene.

Aflați mai multe despre cum se împarte între școală și competiții, pe Școala 9.

Citeşte şi:

Avem deja transmitere comunitară cu Omicron, spune Răzvan Cherecheș. Ce măsuri propune pentru atenuarea valului 5

Ministerul Sănătății nu a cumpărat încă vaccinurile anti-COVID pentru copiii de 5-11 ani. „Nu au fost bani”

Surpriza asistentei medicale din Germania, când o colegă a ripostat medicului. „Mă gândeam că în România mă decapitau pentru așa ceva”

PARTENERI - GSP.RO Motivul pentru care Adele trebuie să-i plăteasca 50 de milioane de euro lui Sylvester Stallone

Playtech.ro BOMBĂ! Câți bani a primit Horațiu Mălăele pentru show-ul de la Revelion. Pro TV a spart banca, Antena 1 nu și l-a permis (exclusiv)

Observatornews.ro Trapperii "Alberto Grasu" şi "Mărgizeu", puşi pe glume după ce ar fi distrus vila de Revelion. Reacţiile lor după audieri

HOROSCOP Horoscop 5 ianuarie 2022. Racii ar fi mai bine să pregătească, cât de puțin, o abordare constructivă a problemelor

Știrileprotv.ro Țara din Europa care riscă să rămână fără populație. „Mai bine sclav afară pe 2.000 de euro decât acasă pe 300”

Telekomsport Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! Artista l-a blocat cu ce i-a spus la un moment dat: "Ea nu prea ştia care e treaba"