Viața lui Alin, operat de două ori pe creier, depinde de evaluări de lungă durată efectuate în Turcia. Băiatul, bolnav de cancer, are nevoie de 8.000 de euro pe an

Alin-Gabriel Amariei (14 ani), din comuna Castelu, județul Constanța, este, de aproape zece ani, prins într-o teribilă luptă pentru supraviețuire. Operat de două ori pe creier după ce a fost diagnosticat cu cancer cerebral, băiatul este acum într-un program de supraveghere medicală de lungă durată gândit de medicii turci de la „Amerikan Hastanesi”, din Istanbul. Pentru a putea face de două ori pe an investigațiile cu ajutorul cărora ține cancerul sub control, analize care îl țin în viață, Alin are nevoie de 8.000 de euro, câte 4.000 pentru fiecare etapă de evaluări.

Diagnosticat cu cancer cerebral în Cipru, din a doua încercare

Dramatica poveste de viață a lui Alin și-a scris prima filă în urmă cu aproape un deceniu. Băiețelul extrem de activ, până atunci fără vreo problemă medicală severă, care abia împlinise cinci anișori, a început să verse după fiecare masă și să se plângă de dureri foarte mari de cap. Doctorii ciprioți care l-au consultat (n.r. – părinții lui munceau pe atunci în Cipru) l-au diagnosticat, din a doua încercare, după investigații computerizate, cu cancer cerebral. În creierul mare îi crescuse o tumoră mare cât o portocală! O veste cutremurătoare confirmată ulterior la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, din Capitală, unde copilul a fost internat pentu a fi operat în regim de urgență.

Recomandări PRIMAR DE COMUNĂ. Edilul „anti-NATO” și familia au luat 7,5 milioane de euro pe terenuri. El are 1,3 milioane de euro în conturi și încă 38 de terenuri: „Sunt un norocos!”

Înainte cu o săptămână de a-i fi extirpată parțial tumora cerebrală, neurochirurgii de la „Bagdasar” i-au introdus în cap lui Alin un șunt cu ajutorul căruia să controleze presiunea intracraniană, dar și nivelul de lichid crescut (hidrocefalie) care invada creierul afectat de cancerul cerebral.

Medicii turci de la „Amerikan Hastanesi” îi verifică de fiecare dată presiunea intracraniană și nivelul de lichid din creier cu ajutorul șuntului pe care tot ei l-au montat în 2017 în capul lui Alin

Trei stopuri cardiace în șapte ore și jumătate

Intervenția chirurgicală pe creier, una extrem de complicată, care a durat șapte ore și jumătate, operație în timpul căreia Alin a suferit trei stopuri cardio-respiratorii, a fost una clasică, la bisturiu, în care medicii au reușit să scoată doar o parte din tumoră. Pentru resorbirea resturilor tumorale, greu accesibile din cauza infiltrării lor puternice în creier, specialiștii oncologi au gândit un plan medical cu citostatice. Mai întâi administrate pe cale orală și apoi intravenos, când rezultatele nu au fost cele așteptate.

Zecile de ședințe chimio și radio nu au putut „topi” resturile tumorale

Recomandări INTERVIU. Comandantul bazei Kogălniceanu din momentul prăbușirii elicopterului: „Habar n-am cine a dat ordinul de decolare”. Mama copilotului: „E un jeg de om”

Însă, nici zecile de ședințe chinuitoare de chimioterapie și radioterapie care au urmat nu au distrus complet acele resturi rămase în capul copilului. Bucăți de tumoră care patru ani mai târziu aveau să recidiveze și să producă mai multe metastaze ce au invadat creierul lui Alin – aflat acum în programul de susținere al Fundației Ringier România. O nouă intervenție chirurgicală efectuată tot la Spitalul „Bagdasar” a fost inevitabilă, pentru că viața lui Alin era din nou în mare pericol.

Dar, de astă dată, neurochirurgii l-au operat folosind procedeul gamma knife (n.r. – un „bisturiu” cu raze gamma, cu ardere fixă, care dă posibilitatea tratării tumorilor cerebrale profunde, greu accesibile operațiilor obișnuite). Intervenție extrem de delicată și riscantă în timpul căreia capul lui Alin a fost imobilizat cu un cadru metalic.

„E un miracol, e o minune că Alin trăiește!”

„Privind în umă, nici nu îmi vine să cred prin ce a trecut copilașul nostru. A fost un coșmar… Două operații pe creier, zeci de ore de chimio și radioterapie, tratamente și proceduri complicate… E un miracol, e o minune că Alin al nostru, căruia specialiștii nu îi dădeau mari șanse de supraviețuire, trăiește!”, spune Mihaela Amariei, mama lui Alin, pășind printre amintiri dureroase.

Din șase în șase luni la control, în Turcia

Acum, copilul este într-un program de investigații medicale gândit de medicii de la „Amerikan Hastanesi”, din Istanbul, specialiști care îl tratează din 2017, atunci când i-au montat un nou șunt, unul modern, în locul celui vechi, depășit moral. Setul complet de analize și investigații trebuie făcut la fiecare șase luni (n.r. – în loc de trei luni, așa cum o impunea până acum starea sănătății lui Alin), pentru a putea preveni din timp o eventuală evoluție a resturilor tumorale sau o posibilă apariție a altor metastaze.

Recomandări Date din dosarul penal: Armata SUA și SMURD nu și-au trimis, din cauza vremii, elicopterele de salvare la accidentul de lângă Baza Kogălniceanu. MApN a făcut-o și au murit 7 oameni

Alin este acum „curat”, resturile tumorii inițiale de la cap sunt inactive, iar metastaze nu mai are în nici un loc din corp. Dar în asemenea cazuri, spun specialiștii turci, riscurile unei recidive nu sunt complet excluse în primii cinci ani de la distrugerea metastazelor. Iar Alin este în primii doi ani de investigații postoperatorii, fapt care îi împiedică pe specialiști să declare remisia bolii.





Prețul vieții lui Alin, 8.000 de euro pe an

Însă pentru a putea urma acest program de investigații complexe, Alin are nevoie de 8.000 de reuro pe an, câte 4.000 de euro pentru fiecare etapă de controale medicale. Este vorba de RMN-uri, analize de sânge, investigații pentru tiroidă, pentru ochiul drept cu care mai vede doar 40 la sută din cauza cataractei, de ecografii abdominale și pentru gât (n.r. – unde are niște ganglioni). Orice întrerupere a șirului de evaluări îl poate costa viața în cazul în care boala ar lovi din nou, iar efectele ar fi depistate cu întârziere. De aceea, băiatul – elev în clasa a VI-a la Școala generală din Castelu – are nevoie de ajutorul semenilor pentru a strânge acei bani. Sumă care este, de fapt, prețul vieții lui.

„Mă rog bunului Dumnezeu să ne scoată în cale oameni cu suflet care să-l ajute pe Alin!”

„Îi rog pe toți oamenii cu suflet să îl ajute pe copilașul meu să ducă la bun sfârșit acest program de evaluări medicale de lungă durată. Avem nevoie de 8.000 de euro pe an pentru două vizite la medic, câte 4.000 pentru fiecare drum. Acum, la sfârșitul lui octombrie, se face timpul să mergem iar la spital (n.r. – „Amerikan Hastanesi”). Mă rog bunului Dumnezeu să ne scoată în cale oameni cu suflet care să-l ajute pe Alin să strângă acei bani care pentru noi sunt o avere”, este apelul disperat la mamei lui Alin.

Cei care doresc să îl ajute pe Alin o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ALIN».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDATIA RINGIER ii sprijina de 8 ani la rubrica AJUTA COPIII

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Descoperire incredibilă într-o vilă de un milion de lire abandonată. Un youtuber s-a aventurat acolo și a fost șocat de ceea ce a găsit

Playtech.ro ULUITOR! Răsturnare colosală de situație! Anunțul ȘOC: nimeni nu se aștepta ca Putin să facă asta

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a ales de el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro "Ia uite aici, casă de un an, meseriașilor!". Un român şi-a refăcut de la cărămidă casa cumpărată cu zeci de mii de euro

Știrileprotv.ro Gestul neașteptat făcut de soldații americani când s-au întâlnit cu militarii ruși pe o șosea din Siria. GALERIE FOTO

FANATIK.RO Drama vieții marelui actor Doru Ana. Fetița i-a murit la 7 ani, călcată de o mașină

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 11 octombrie 2022. Balanțelor le vine mintea la cap și inima la loc, odată cu revenirea dorinței de a rezolva totul prin discuții sincere

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm