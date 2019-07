De Eduard Apostol,

Sunt momente în viață când vezi Apocalipsa pe viu! Astfel a fost și-n data de 11 iulie, în urmă cu nici trei săptămâni, când o furtună teribilă a ucis 8 oameni și a rănit 108 în zona peninsulei Halkidiki. Vântul a suflat cu 300 km/h și au fost ploi torențiale. Printre victime s-au numărat și doi români, o mamă și copilul ei de 8 ani din Cluj Napoca, în timp ce tatăl a fost rănit! A fost haos, a părut că iadul se dezlănțuie pe pământ.

”A fost ca la cutremur”



Printre cei ce au asistat la momentele negre și chiar au dat o mână de ajutor într-una dintre stațiunile din nordul Eladei a fost și Cosmin Bărcăuan, fost internațional român, ex-Craiova, ex-Dinamo, ex-Șahtior Donețk, care este stabilit de 13 ani în Grecia. Actualul antrenor al ehipei secunde a Voluntariului are împreună cu soția sa, Vasso, o pensiune la 10 kilometri de mare, la Petralona. Acolo, a fost liniște, nu s-au întâmplat pagube, materiale și umane, dar în zona plajei a fost dezastru.



”Nimic nu anticipa ceea ce avea să se întâmple. Parcă era din filmele americane: spre seară, asfințit, chiar mă uitam că nu era pic de nor pe cer. Eu eram cu soția, cu băiatul, cu fata, la o plimbare să luăm aerosoli și să ne răcorim la o înghețată. A început să bată vântul, din ce în ce mai tare. Sincer, a fost ca la cutremur: dintr-o dată s-a pornit urgia, pentru că zburau scaune, umbrele, nici nu mai știai ce să faci să-ți ferești capul! I-am dus pe ăștia ai mei într-un ungher, să nu-i lovească vreun obiect și am încercat să mă fac folositor pentru cei ce aveau nevoie”, a povestit Bărcăuan.



Urlete, panică, haos



În imediata apropiere era un parc pentru copii și erau foarte mulți la ora aceea a înserării la joacă. Împreună cu alți părinți, fostul fotbalist i-a evacuat pe cei mici și pe familiile lor, ducându-i înăuntru, în restaurante. ”Era o panică generală, țipete, urlete, vuietul furtuni, tot felul de lucruri care zburau. Ai mei plângeau: ”Tati, tati, nu te duce, cui ne lași?!”.

Dar nu puteam să-i las pe alți copii panicați și urlând în parc, mai ales că toată lumea era dezorientată. Bine, și eu la început, îți spun sincer că nu știam ce naiba să fac, încotro s-o apuc. Toată lumea zbiera, ploaie, vânt, tunete, fulgere. Nu știu cât a fost curaj, cât adrenalina momentului, că nu mai judeci normal atunci, trebuie să-i salvezi pe oameni. Cum să stau în local și să mă uit ca la film cum oamenii pot muri sau pot fi răniți?

Când s-au domolit vântul și intensitatea ploii, fiecare am plecat să ne adăpostim undeva mai în siguranță, turiștii la hoteluri, noi acasă. Oricum, nici acum nu pot să uit ce a fost, dar trebuie să trecem peste moment. Eu sunt în România, cu serviciul, soția e acasă cu copiii, dar nu mai ies neînsoțiți de cineva din familie când ies la plimbare. Am mai fost apoi la plajă, să ne plimbăm, viața trebuie să meargă mai departe. Dar, sincer, am văzut Apocalipsa cu proprii mei ochi”, a dezvăluit Bărcăuan.









