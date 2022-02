Postările vin după ce Vladimir Putin a afirmat, luni seară, în discursul în care a anunțat recunoașterea independenței regiunilor separatiste din Donbas, că Ucraina nu are o tradiție statală, că statul ucrainean este o ficțiune creată din eroare de sovieticii bolșevici și că, de fapt, locul Kievului este alături de Moscova.

Ideea grupajului de imagini postat de ambasade, care nu are nicio explicație, este că, în jurul anului 1000, la Kiev existau deja biserici, catedrale și mănăstiri, în vreme de Moscova, actuala capitală a Federației Ruse, nu fusese înființată.

În imagini apar biserica Biserica Zeciuielilor sau Biserica Adormirii Maicii Domnului (ridicată între 989 și 996), catedrala Sf. Sofia (fondată la 1011), mânăstirea Vidubici (inagurată în 1070) și Mănăstirea Sf. Mihail cu cupole aurii (construită între 1108 și 1113). În comparație, pe actualul teritoriu al Moscovei era doar o pădure.

Potrivit enciclopediei Britannica, Kievul a fost atestat documentar în anul 482, în vreme ce Moscova apare în documente cu aproape 700 de ani mai târziu, în 1147.

Ucraina a ajuns cu adevărat sub controlul Moscovei abia spre finalul secolului al XVIII-lea, în timpul domniei Ecaterinei a II-a, și nici atunci Imperiul Rus nu a putut să o înghită prea ușor, au arătat Associated Press și New York Times, într-o analiză istorică preluată și de Libertatea.

Capitala, Kiev, a fost fondată cu sute de ani înainte de ascensiunea Moscovei, iar atât ucrainenii, cât și rușii o revendică drept loc de naștere a culturii lor.

Kievul era situat strategic pe rutele comerciale din secolele IX și X, așa că a înflorit în acea perioadă. Cuceririle succesive și geografia diversă a Ucrainei au generat în timp un amestec de state multietnice.

Moscova și-a început ascensiunea, scăpând de statutul de vasal, abia în a doua jumătate a secolului XV.

