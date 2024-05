„Preşedintele Biden a cerut tuturor aliaţilor să se gândească ce ar mai putea face pentru a ajuta Ucraina în ceea ce priveşte apărarea aeriană şi mai multe ţări analizează posibilităţile. Noi şi ucrainienii am aprecia orice poate face în plus oricine. Desigur, nu am cere niciunei ţări să-şi pună în pericol propria securitate. Deci este ceva ce România trebuie să decidă, dacă poate aduce această contribuţie”, a spus Kavalec, potrivit news.ro.

Ea a adăugat că SUA doresc și susțin modernizarea apărării aeriene a României, din cauza războiului de la graniță, „inclusiv prin noi capacităţi de apărare, care includ şi sistemele Patriot”.

„Continuăm să discutăm despre modul în care putem creşte capacitatea de apărare a României, ca partener şi ca membru NATO. Cred că, dacă ar fi să comparăm cu începutul războiului, am triplat numărul de trupe prezente aici, în România, ca parte a efortului de rezistenţă şi apărare şi discutăm ce alte sisteme pot fi puse la dispoziţie pentru a mai reduce îngrijorarea pe care o aveţi în legătură cu dronele care au ajuns în trecut pe teritoriul ţării dinspre Ucraina”, a spus ambasadoarea SUA.

Discuția despre rachetele Patriot a plecat din SUA

Președintele Iohannis a afirmat pe 7 mai, la Washington, după discuțiile avute cu președintele american Joe Biden la Casa Albă, că România va continua să sprijine Ucraina, în contextul războiului declanșat de Rusia, dar consideră „inacceptabil” să le oferim singurul sistem de apărare antiaeriană Patriot funcţional.

„România dispune de astfel de sisteme şi atunci, sigur, am fost întrebaţi şi noi. Şi preşedintele Biden a adus această chestiune în discuţie şi i-am spus că sunt deschis să discutăm aceste chestiuni, asta însemnând că va trebui să discut eu acasă, în CSAT, să vedem cum putem să punem problema, ce putem să oferim şi evident ce putem să primim în schimb, pentru că este, după părerea mea, inacceptabil să rămână România fără apărare antiaeriană”, a spus șeful statului, aflat atunci în SUA.

Pe 13 mai, premierul Marcel Ciolacu a declarat că ministrul apărării, Angel Tîlvăr, „are rețineri mari” cu privire la posibilitatea ca România să furnizeze Ucrainei un sistem de apărare Patriot.

Pe 14 mai, ministrul Tîlvăr a afirmat că România are nevoie de unicul sistem Patriot care este operațional. „Este indispensabil României, de aceea l-am luat”, a spus el.

Pe 22 mai, Klaus Iohannis a spus că dacă Bucureștiul va ceda Kievului un sistem Patriot, atunci „trebuie să primească altceva” la schimb, pentru că „altfel nu se va face nimic” și că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „aşteaptă cu mare interes decizia României”.

Momentan nu se știe când va fi convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, deși au trecut trei săptămâni de când președintele Klaus Iohannis a discutat „subiectul Patriot” la Casa Albă cu Joe Biden.

