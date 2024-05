„Suntem trei state cu sistemul Patriot, Polonia, România şi Germania. Ştim poziţia Germaniei. Domnul Tusk este prim-ministru al Poloniei. La noi, conform Constituţiei, comandantul suprem al armatei este domnul preşedinte Klaus Iohannis. Eu nu am avut o discuţie încă după vizita preşedintelui în Statele Unite. Am avut discuţii cu ministrul apărării. Domnul ministru al apărării are reţineri mari să dăm acest sistem, unul dintre sisteme să-l dăm în Ucraina”, a spus Ciolacu, citat de Agerpres.

El a adăugat că decizia se va lua în CSAT, împreună cu preşedintele României: „Sunt ferm convins că vom lua decizia cea mai înţeleaptă în ceea ce priveşte România”.

Iohannis, după discuțiile cu Biden: România nu poate rămâne fără apărare antiaeriană

Afirmațiile lui Ciolacu au venit după ce Klaus Iohannis a afirmat marți, 7 mai, la Washington, după discuțiile cu președintele american Joe Biden, că România va continua să sprijine Ucraina, în contextul războiului declanșat de Rusia, dar consideră „inacceptabil” să le oferim singurul sistem de apărare antiaeriană Patriot funcţional.

„România dispune de astfel de sisteme şi atunci, sigur, am fost întrebaţi şi noi. Şi preşedintele Biden a adus această chestiune în discuţie şi i-am spus că sunt deschis să discutăm aceste chestiuni, asta însemnând că va trebui să discut eu acasă, în CSAT, să vedem cum putem să punem problema, ce putem să oferim şi evident ce putem să primim în schimb, pentru că este, după părerea mea, inacceptabil să rămână România fără apărare antiaeriană”, a spus șeful statului.

Urmărește-ne pe Google News