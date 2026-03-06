Ameninţări multiple la adresa Europei

Jan op gen Oorth, şeful departamentului de comunicare al Europol, a declarat pentru Euronews că războiul în desfăşurare are „repercusiuni imediate asupra criminalităţii grave şi organizate şi a terorismului în UE”.

El a subliniat că principalele riscuri includ o creştere a atacurilor cibernetice asupra infrastructurii europene, scheme de fraudă online care exploatează tema conflictului şi răspândirea dezinformării.

„Nivelul ameninţării teroriste şi extremiste violente este evaluat ca fiind ridicat”, a adăugat oficialul.

Printre factorii de risc se numără radicalizarea „actorilor singuratici” şi a „celulelor mici, autoiniţiate”, dar şi diseminarea rapidă online a conţinutului polarizant, care poate accelera procesele de radicalizare în diaspora europeană şi printre indivizi vulnerabili.

Iranul, în centrul avertismentelor

Europol atrage atenţia asupra reţelelor iraniene din Europa, inclusiv grupuri conectate la „Axă a Rezistenţei” şi organizaţii criminale presupuse a opera sub îndrumarea instituţiilor de securitate iraniene. Avertismentele vin după ce marele ayatollah Nasser Makarem Shirazi a emis o fatwa pentru un „război sfânt” împotriva SUA şi Israelului, în urma uciderii ayatollahului Khamenei în atacurile din 1 martie.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, a transmis că orice acţiune împotriva Teheranului va fi considerată „un act de război”.

Franţa şi Germania intensifică măsurile de securitate

Mai multe ţări europene au luat măsuri de precauţie. În Germania, Ministerul de Interne din Renania de Nord-Westfalia a declarat că, deşi nu există dovezi directe ale unor ameninţări specifice, situaţia rămâne „dinamică” şi poate evolua rapid.

În Franţa, preşedintele Emmanuel Macron a întărit operaţiunea de securitate „Opération Sentinelle” şi a sporit protecţia în jurul locaţiilor sensibile. Laurent Nuñez, ministrul de interne, a confirmat că nu există „nicio ameninţare cunoscută” iminentă, dar vigilenţa rămâne la nivel maxim.

Totuşi, istoria recentă a evidenţiat pericolele legate de Iran. În 2018, serviciile europene au dejucat un plan iranian de atac asupra unui miting al disidenţilor în Villepinte, iar între 1985-1986, atentate iraniene au făcut 12 victime la Paris.

Instabilitatea regională, o preocupare

David Rigoulet-Roze, cercetător la Institutul Francez de Analiză Strategică, a explicat pentru France Info că regimul iranian ar putea încerca să destabilizeze ţările europene care susţin acţiunile internaţionale împotriva sa: „Regimul luptă pentru supravieţuirea sa, aşa că ar putea fi tentat să provoace instabilitate în regiune”.

Ameninţările actuale pun Europa într-o poziţie vulnerabilă, iar monitorizarea şi răspunsul rapid devin esenţiale pentru securitatea continentului.

