Luis Armando Albino, 79 de ani, fost pompier, veteran al Marinei, doi ani în războiul din Vietnam, și fratele său mai mare, Roger, s-au regăsit după 73 de ani. A fost o revedere emoționantă, iar seniorii au plâns în voie.

Pe 21 februarie 1951, o femeie l-a ademenit pe copilul de 6 ani Luis și l-a răpit dintr-un parc din West Oakland, California, unde se juca cu fratele său mai mare. Familia, mama Antonia și 5 frățiori, tocmai emigraseră din Puerto Rico.

Luis nu înțelegea engleza. Femeia i-a promis dulciuri în spaniolă. Iar micuțul a urmat-o nevinovat. A dispărut timp de mai bine de șapte decenii.

În 1951, Luis a fost căutat de soldați și de paza de coastă. Dar Luis Albino nu a fost găsit. Ajunsese deja în cealaltă parte a SUA, într-o altă familie.

Într-un demers ce părea imposibil, nepoata Alida Alequin (63 de ani) a încercat să-l găsească pe membrul familiei., deși cazul fusese închis, iar mama copiilor murise la vârsta de 92 de ani. Mama a sperat până în ultima clipă că fiul ei este încă în viață. Multă vreme a mers Centrul pentru Persoane Dispărute în fiecare zi, fără să primească vreo veste.

În 2020, nepoata Alida a făcut un test ADN online, care a arătat o potrivire de 22% cu un bărbat de pe Coasta de Est.

La începutul anului 2024, un alt indiciu: Alidia Alequin a găsit o poză cu bărbatul cu ADN asemănător. A comparat-o cu fotografiile vechi din copilărie ale lui Luis Albino și era aproape sigură: e unchiul dispărut! Femeia sunat la FBI, care l-a găsit pe Luis Albino, la New York!

Pe 25 iunie, bărbatul și-a revăzut adevărata familie și pe fratele Roger. „S-au îmbrățișat strâns. Au vorbit o zi și o noapte”, spune Alida Alequin.

