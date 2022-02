IN A RELATIONSHIP | Amintiri despre copiat. Care sunt rădăcinile plagiatului? „În clasa a-II-a, aveam un test și colega de bancă scria încontinuu”

Pentru acest articol, am lansat un mic chestionar anonim, în care respondenții au fost rugați să relateze primele lor amintiri cu privire la imitație, copiat sau plagiat și felul în care integrează copiatul în sistemul lor de valori. Vârsta și ocupația indicate după fiecare testimonial reprezintă datele reale furnizate de respondenți.

La chestionar au răspuns 19 persoane, cu vârste între 16 și 47 de ani.

Cei mai mulți dintre respondenți au identificat momentul primelor amintiri despre imitație, copiat sau plagiat undeva în școala generală, în contextul temelor sau testelor de evaluare. Ipoteza care se conturează destul de puternic este că sistemul educațional românesc este insuficient adaptat nevoilor de învățare ale elevilor, care pot să difere foarte mult de la un copil la altul.

Aceste nevoi de învățare corespund cu interesele, înclinațiile și aptitudinile înnăscute sau deja dobândite ale copilului, dar sunt puternic influențate și de factorii de mediu: atmosfera de acasă și cea din sala de clasă, personalitatea, disponibilitatea emoțională și particularitățile de comunicare ale părinților și ale cadrelor didactice, promovarea sau descurajarea competiției între copii, existența sau lipsa fraților mai mari sau mai mici etc.

Mai mult de trei sferturi dintre amintirile respondenților se referă la situații de evaluare școlară – adică acele momente în care psihicul copiilor este supus unei presiuni care ne sună cunoscut tuturor: dorința de a satisface atât propriile așteptări și nevoi emoționale, cât și așteptările oamenilor din jur, începând cu figurile de atașament și de autoritate (părinți, bunici, cadre didactice).

Multe răspunsuri se referă la materii precum biologia, geografia, fizica sau matematica, adică la evaluări școlare în care contează foarte mult capacitatea de a memora și reproduce date specifice, definiții standard și formule de calcul. În aceste contexte, pentru copii pare să fi fost mult mai importantă nevoia de a se simți în siguranță – adică evitarea situației în care profesorul sau părinții află că nu și-au învățat lecția.

Copiatul comentariilor la limba română apare mai târziu, spre finalul gimnaziului sau începutul liceului. În acel punct al dezvoltării cognitive și emoționale, conceptul de originalitate începe să pondereze tendința de a scăpa de amenințarea unei note (prea) mici, originalitatea fiind asociată cu o valoare exclusiv pozitivă.

De notat este și faptul că majoritatea respondenților indică o stare de tensiune, încordare și nervozitate asociată cu amintirile despre copiat în context de evaluare. Aceste emoții din spectrul anxietății au inclusiv manifestări fiziologice: tremurul mâinilor, palme transpirate, senzație de rău fizic etc.

Deși mulți oameni asociază astfel de trăiri cu decizia de a face un lucru rău sau interzis, puțini își dau seama că ele reprezintă, de fapt, o stare emoțională declanșată înainte de a decide ei să utilizeze soluția interzisă. Prin urmare, sunt neglijate sau ignorate complet celelalte frici preexistente – adică exact acelea care i-au determinat să apeleze la copiat, deși aveau deja imprimată în minte valența negativă a copiatului.

În această categorie de frici vom regăsi adesea constelații asemănătoare: frica de a dezamăgi, de a fi pedepsit/ă, de ridiculizare – în public sau în privat, de excludere și, foarte important, frica de a pierde afecțiunea sau aprecierea adulților. Toate aceste frici ale copiilor, indiferent de gradul lor de conștientizare, sunt rezultante ale experiențelor traumatice dobândite prin expunerea la tratamente abuzive sau agresiuni din partea celorlalți, cu precădere a figurilor de autoritate sau de atașament.

În mod curios, printre răspunsurile primite nu apar deloc mențiuni care să indice și prezența unor amintiri de tipul „învățasem lecția, dar aveam emoții atât de mari, încât m-am blocat și nu am scris nimic la test”. Acest lucru ar putea să coreleze cu expunerea constantă în copilărie la o atitudine critică, intransigentă și non-empatică din partea adulților din jur. Când copilul se teme foarte tare să nu-i dezamăgească pe cei mari, este mai predispus să asimileze și reproșurile auzite de la adulți ca adevăruri despre sine.

Astfel, copilul poate interioriza foarte devreme idei de genul „Sunt prost/proastă, nu mă descurc la învățătură”./„Degeaba repet de o mie de ori, că tot nu înțeleg nimic”./„Nu sunt în stare de nimic”./„O să ajung un ratat/o ratată”.

Câteva dintre răspunsuri, mult mai puține, au identificat ca prime amintiri legate de imitație niște situații din afara școlii. Am ales să reproduc exemplele în integralitatea lor, pentru a scoate în evidență dinamica emoțională deosebit de puternică din amintirile relatate, ceea ce a dus la întipărirea experienței legate de imitație ca o adevărată „lecție de viață” învățată „pe propria piele”, la vârste mai mici, în medie, decât amintirile cu privire la copiatul în context de evaluare școlară.

Prima amintire este de la vârsta de 6 ani. Voiam să îi copiez gestul tatei de a fuma. A aruncat chiștocul pe jos, nestingându-l corespunzător. Eu, furișându-mă, l-am luat și l-am pus pe limbă invers. De frică să nu mă certe, nu am spus nimănui ce am făcut. Am crezut că e un gest de om mare și voiam și eu să fiu astfel.

B., 36 de ani, în domeniul financiar: