Interpreta de muzică populară are trei fete, iar pe cea mai mică a născut-o la vârsta de 46 de ani. Angela Rusu a trecut prin clipe de coșmar, după ce a primit un diagnostic greșit din partea unor medici din Statele Unite ale Americii. Ea a mers ulterior în Turcia pentru alte investigații, iar acolo doctorii i-au spus să întrerupă orice tratament pe care îl ia.

„Din cauza oboselii, a epuizării eu am făcut o sincopă. Am leșinat în aeroport, eram în Sacramento. Mă aflam în turneu. Pur și simplu, corpul meu a cedat. Marius a trebuit să vină după mine în America, pentru că nu am mai putut să vin singură acasă. (…) În America mi s-a pus un diagnostic foarte grav. Nu a fost corect. Am fost în Turcia până la urmă. Acolo am făcut toate investigațiile și nu s-a adeverit. Am luat medicamentele care mi s-au prescris și eram ca semi-paralizată. Când am ajuns în Turcia, medicul mi-a spus: dacă continuam să iau acele medicamente încă două luni ajungeam în scaun cu rotile, irecuperabilă. Vreau să spun pe această cale oamenilor, dacă li se pune un diagnostic grav să ceară și a doua, a treia opinie. (…) Eu eram foarte grav, medicamentele mi-au atacat creierul”, a povestit cântăreața la PRO TV.

În acele momente dificile, soțul ei i-a fost alături necondiționat. Marius a încurajat-o pe interpreta de muzică populară și i-a dat încredere că totul va fi bine.

„A zis că nu mă părăsește, chiar dacă aș fi într-un scaun cu rotile. (…) Să știți că foarte mulți artiști iau multe antidepresive, nu rezistă. Este un sacrificiu foarte mare. Fără medicamente nu ai cum să reziști”, a mai spus cântăreața.

Angela Rusu și-a început activitatea artistică la vârsta de 26 de ani, fiind ajutată de Aurel Tămaș. A cunoscut repede succesul, însă viața ei a fost presărată cu multe obstacole.

