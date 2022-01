Întrebat de noi restricții, șeful DSU a spus că în prezent nu sunt luate în calcul.

„Măsuri de restricţii, la acest moment, suplimentare, nu se discut de aşa ceva. Dar noi ne dorim chiar la acest moment ca lumea să respecte măsurile actuale, începând cu masca, care este de bază şi este minimul necesar pentru protecţie mai ales în spaţiile închise, dar şi în spaţiile deschie, având în vedere că varianta Omicron este extrem de contagioasă, continuând cu vaccinarea şi cu distanţarea şi cu toate celelalte aspecte”, a declarat Raed Arafat, miercuri după-amiază, la finalul unei vizite la Ploieşti.

Șeful DSU a recomandat persoanelor care au ”orice simptom de răceală” să nu meargă în comunitate, la serviciu, să se testeze, pentru că riscă să îi infecteze pe alţii.

Legat de valul cinci, acesta a spus că impactul de până acum nu este unul major.

„Din fericire, impactul nu e unul major, care să necesite paturi şi capacităţi suplimentare. (…) Astăzi am depăşit 500 de cazuri în secţiile de terapie intensivă, dar capacitate pentru preluare încă există. Monitorizăm foarte atent acest lucru (…). Cu cât creşte numărul cazurilor pozitive, există posibilitatea să crească şi numărul cazurilor din terapie intensivă în continuare. (…) Astăzi am avut 43 de pacienţi noi în terapie intensivă. Sunt zile în care avem doi pacienţi noi în terapie intensivă sau sunt zile în care avem 20 sau 30, dar astăzi am avut 43”, a mai spus Raed Arafat.

