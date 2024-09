UPDATE ora 15.55: Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a vizitat zonele cu risc de inundații și a declarat că va avea „toleranță zero” pentru cei care refuză evacuarea.

El a subliniat că nu trebuie făcut niciun compromis și că viața oamenilor este prioritară. „La Slobozia Conachi a început evacuarea persoanelor cu dizabilităţi. Primarul a anunţat deja prin portavoce populaţia despre evacuarea persoanelor aflate în zonele de risc. Pompierii, militarii şi jandarmii ajută la evacuare. Toleranţă zero faţă de cei care refuză evacuarea. Fără niciun fel de compromis. Cu toţii, trebuie să înţeleagă că viaţa are prioritate. Am stabilit deja să se facă două breşe în zona Izvoarele pentru ca apa să aibă unde să se scurgă”, a transmis șeful CJ Galați.

Știrea inițială: Este vorba despre locuitori din 23 de localități aflate la risc de inundații, după cum au apreciat autoritățile.

„Evacuarea preventivă a persoanelor din zonele de risc de la nivelul a 23 de localități din județul Galați (Băneasa, Bălăbănești, Berești, Berești-Meria, Barcea, Corod, Corni, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Vodă, Fârțănești, Foltești, Frumușița, Grivița, Jorăști, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Valea Mărului)”, se arată în comunicatul MAI.

La ședința de la MAI au participat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, șeful DSU, Raed Arafat, prim-adjunctul inspectorului general al IGSU, colonel Florea Constantin și alți reprezentanți din MAI.

În urma ședinței, au fost stabilite o serie de măsuri preventive pentru gestionarea situației, menite să protejeze, în primul rând, viețile cetățenilor din zonele cu risc ridicat, precum și bunurile acestora.

„Executarea unor lucrări de consolidare a digurilor cu saci de nisip la nivelul județelor Galați și Vaslui, în zonele cu potențial pericol, din cauza depunerilor și colmatării cursurilor de apă ca urmare a precipitațiilor și viiturilor manifestate în perioada anterioară. De asemenea, dublarea efectivelor la nivelul Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență aflate sub avertizare cod portocaliu și roșu”, mai precizează autoritățile.

S-a mai hotărât transmiterea prognozelor, avertizărilor, înștiințărilor și informărilor, privind producerea fenomenelor meteorologice/hidrometeorologice periculoase către autoritățile competente, în vederea dispunerii măsurilor specifice care se impun.

De asemenea, Administraţia Bazinală de Apă Prut Bârlad şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Galaţi vor trimite pe zonele afectate, în fiecare localitate, circa 2.000 de saci şi autobasculante cu nisip.

Cu sprijinul IJSU şi al forţelor suport se vor realiza protecţii locale, punctuale, pentru casele afectate de ultima inundaţie din zona Galaţi.

