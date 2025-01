Nu este clar câte case de celebrități au fost direct afectate de flăcări.

Cu toate acestea, actorul James Woods a împărtășit actualizări de la incendiul de vegetație, confirmând că el și familia lui au evacuat zona.

Starul din „Schitts Creek”, Eugene Levi, și actorul Steve Guttenberg au fost, de asemenea, forțați să-și părăsească casele din cauza incendiului.

Specialștii spun că este „neobișnuit” ca astfel de incendii devastatoare să izbucnească în luna ianuarie, sezonul fiind, de obicei, din mai până în iunie.

We were blessed to have LA fire and police depts doing their jobs so well. We are safe and out. There are several elementary schools in our neighborhood and there was an enormous community effort to evacuate the children safely. Can not speak more highly of the LA fire and LAPD. pic.twitter.com/bdsSJmvQel