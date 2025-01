Cel puţin 1.182 de hectare din zona Pacific Palisades, situată între oraşele de coastă Santa Monica şi Malibu, au ars, au anunţat autorităţile, după ce acestea avertizaseră deja cu privire la pericolul extrem de incendiu din cauza vânturilor puternice care au venit în urma unei perioade prelungite de vreme uscată.

Incendiul s-a extins rapid, în timp ce oficialii au avertizat că cele mai puternice condiţii de vânt sunt aşteptate peste noapte, potrivit News.ro.

🚨 NOW: Major parts of Los Angeles are looking apocalyptic as fires spread rapidly throughout the area



0% contained, and winds are set to pick up through the night



New fires are being sparked as well. This is going to be catastrophic.

pic.twitter.com/dAnBQzz97R