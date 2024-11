Incendiul a dus la emiterea a mai multe ordine de evacuare miercuri pentru peste 10.000 de persoane, deoarece amenința 3.500 de structuri în comunități suburbane, ferme și zone agricole din jurul Camarillo, a declarat guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, într-un comunicat.

Incendiul era la 0% contenție miercuri seara

Serviciul Național de Meteorologie a emis un avertisment de cod roșu, indicând condiții de pericol ridicat de incendiu, care va rămâne în vigoare până joi la ora 18.00. Vânturile erau așteptate să scadă semnificativ până joi seara, a spus serviciul meteorologic.

Oficialii din mai multe comitate din sudul Californiei au îndemnat rezidenții să fie atenți la incendii răspândite rapid, întreruperi de curent și copaci doborâți în timpul ultimului episod de vânturi Santa Ana renumite.

Video: Incendiul „VenturaCounty” din California.

Sursa: X

Peste 30.000 de oameni au rămas fără curent electric în tot statul joi dimineață, inclusiv aproximativ 3.000 în Ventura County și aproximativ 4.000 în Los Angeles County, conform poweroutage.us.

Flăcările au mistuit casele din Los Angeles, înconjurate de mijlocul fumului gros, iar pompierii au lucrat pentru a stinge incendiile și a uda imobilele înainte ca flăcările să ajungă la ele, pentru a le proteja, pe măsură ce focul se apropia.

Incendiul a izbucnit într-o regiune care a văzut unele dintre cele mai distrugătoare incendii din California

Un nor gros de fum s-a ridicat la sute de metri în aer miercuri, acoperind întregi cartiere și limitând vizibilitatea pentru pompieri și evacuați.

Incendiul a crescut de la mai puțin de 1,2 kilometri pătrați la peste 41 de kilometri pătrați în puțin mai mult de cinci ore. Miercuri seara, avea aproximativ 57 de kilometri pătrați, a spus Departamentul de Pompieri din Ventura County într-o postare pe rețelele sociale.

Heres a look at yesterdays devastating scene on Avocado Place as another home falls to the #MountainFire.



Heartbreaking losses for the community.#VenturaCounty #Wildfire #ForestFire#AvocadoPlace

pic.twitter.com/sMnkzdzMPy — Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) November 7, 2024

Eforturile de a lupta împotriva incendiului au continuat pe timpul nopții la sol și cu elicoptere care zburau.

Cel puțin 800 de pompieri au fost desemnați pentru a combate incendiul, iar sute de alți pompieri soseau din tot statul, a spus departamentul.

Estimările daunelor erau așteptate să înceapă joi, dar departamentul a spus că numeroase structuri au fost afectate.

Primii respondenți au implorat rezidenții să evacueze zona. Adjuncții au luat legătura cu 14.000 de persoane pentru a le îndemna să plece, pe măsură ce flăcările se răspândeau pe kilometri și aprindeau noi focare.

Biroul de Educație al Comitatului Ventura a anunțat că peste o duzină de districte școlare și campusuri din comitat au fost închise joi, iar câteva erau deja așteptate să fie închise vineri.

Căpitanul de pompieri din Ventura County, Trevor Johnson, a descris echipajele care se grăbeau cu mașinile lor către case amenințate de flăcări pentru a salva vieți.

Două persoane au fost duse la spitale miercuri pentru că au inhalat cantități mari de fum și dioxid de carbon, au spus oficialii de la pompieri. Niciun pompier nu a raportat răni semnificative.

Oficialii au spus că folosesc toate resursele, inclusiv elicoptere care aruncă apă și aeronave cu aripi fixe care aruncă substanțe ignifuge, dar incendiul încă ardea necontrolat. Andrew Dowd, purtător de cuvânt al pompierilor din Ventura County, a spus că nu are detalii despre câte structuri au fost avariate.

Între timp, la sud, echipajele Departamentului de Pompieri din Los Angeles County se străduiau să stingă un incendiu de vegetație lângă Broad Beach din Malibu, în timp ce autoritățile au închis temporar Pacific Coast Highway, deoarece flăcările ardeau lângă proprietăți de milioane de dolari.

Locuitorii au fost îndemnați să se adăpostească, în timp ce aeronavele aruncau apă pe incendiul de 20 hectare. Până miercuri seara, incendiul era 60% stins, a spus Departamentul de Pompieri din Los Angeles County într-o declarație.

#MountainFire: A brush fire that moved with devastating speed in #VenturaCounty burned more than 14,000 acres Wednesday and forced evacuations as strong winds pushed flames into neighborhoods.



More details ➡️ https://t.co/QvbB34xhQq pic.twitter.com/jq5fSklvPs — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) November 7, 2024

Oficialii pompieri au spus că două structuri au ars.

Cu rafale de vânt prognozate de până la 80 km/h și niveluri de umiditate de până la 9%, părți din sudul Californiei ar putea experimenta condiții propice pentru un comportament de incendiu „extrem și care pune viața în pericol până joi”, a spus serviciul meteorologic.

Rafalele de vânt au atins 98 km/h miercuri

Meteorologii au emis, de asemenea, avertismente de cod roșu până joi, de la coasta centrală a Californiei prin zona golfului San Francisco și în comitatele din nord, unde se așteptau și vânturi puternice.

Utilitățile din California au început să oprească echipamentele în timpul vânturilor puternice și pericolul extrem de incendiu după o serie de incendii masive și mortale în ultimii ani cauzate de linii electrice și alte infrastructuri. Miercuri, peste 65.000 de gospodării din sudul Californiei au fost lăsate, preventiv, fără curent electric și peste 20.000 în nordul Californiei.

#MountainFire has scorched over 1,500 acres since igniting just before 9 a.m. today.



Several injuries reported as residents in Ventura County evacuate their homes.



Stay safe and follow evacuation orders. #VenturaCounty #Wildfire #ForestFire

pic.twitter.com/HH8PQNGTL9 — Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) November 6, 2024

Incendiile izbucnite de miercuri ardeau în aceleași zone ale altor incendii distrugătoare recente, inclusiv incendiul Woolsey din 2018, care a ucis trei persoane și a distrus 1.600 de case lângă Los Angeles, și incendiul Thomas din 2017, care a distrus peste o mie de case și alte structuri în comitatele Ventura și Santa Barbara.

Southern California Edison a plătit zeci de milioane de dolari pentru a soluționa revendicările după ce echipamentele sale au fost blamate pentru ambele incendii.

