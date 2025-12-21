Ce este arma hipersonică Dark Eagle și cum funcționează

Dark Eagle, cunoscută și sub numele de Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), este un sistem de rachete hipersonice dezvoltat de armata SUA. Acesta are are o rază de acțiune de 3.500 km, poate atinge viteze de peste Mach 5 și are o traiectorie imprevizibilă, făcându-l greu de interceptat. Sistemul este proiectat pentru a lovi ținte strategice bine apărate, potrivit site-ului de specialitate TWZ.

Dark Eagle folosește sistemul „Common Hypersonic Glide Body” și este lansată de la sol, de pe camioane mobile. Un propulsor cu două trepte ridică vehiculul la mare altitudine, după care acesta planează spre țintă la viteze de peste Mach 5.

Statele Unite și-au demonstrat puterea militară prin desfășurarea pentru prima dată în străinătate a temutului sistem de arme hipersonice cu rază lungă de acțiune (LRHW). Sistemul dark Eagle din fotografie este format din doua lansatoare opuse si in mijloc unc entru radar si de comanda. Mai multi soldati se afla in juruls istemului
Sistemul Dark Eagle lansează rachete care pot să depășească viteze de Mach 5 și să lovească ținte strategice aflate la mii de kilometri în mai puțin de 20 de minute, Foto: Profimedia Images

Dark Eagle poate lovi China continentală din Guam și Moscova din Londra

Lt. Gen. Francisco Lozano a declarat pentru TWZ că Dark Eeagle poate lovi „China continentală din Guam”, Moscova din Londra sau Teheranul din Qatar. Aceste afirmații, citate de TWZ, indică o rază de acțiune mai mare decât cea anunțată anterior.

Detalii despre încărcătura explozivă și timpul de zbor

Un alt ofițer prezent la eveniment a dezvăluit că Dark Eagle are o încărcătură explozivă de „sub 30 de livre”, relativ mică pentru o armă cu rază lungă de acțiune. Acesta a explicat că rolul încărcăturii este doar de a dispersa proiectilele. Ofițerul a adăugat că arma poate acoperi distanța maximă în mai puțin de 20 de minute.

Ce sunt rachetele hipersonice?

Rachetele hipersonice călătoresc cu o viteză de peste cinci ori mai mare decât viteza sunetului – aproximativ 6.100 km/h. Ele sunt concepute pentru a evita apărarea aeriană tradițională, zburând prin atmosfera superioară.

Aceste arme există deja, iar Rusia susține că le-a folosit în luptă. Însă tehnologia din spatele lor este foarte costisitoare.

Armele hipersonice se împart în două categorii principale:

  • Vehicule cu planare hipersonice (HGV) – Acestea sunt lansate cu ajutorul unor rachete balistice și eliberate în atmosfera superioară, de unde alunecă spre țintă cu viteze extreme.
  • Rachete de croazieră hipersonice – Acestea sunt mai autonome, fiind echipate cu motoare scramjet care le permit să mențină viteze mari în zbor orizontal, combinând traiectorii de manevră pentru a evita interceptarea.

SUA fabrică doar o rachetă pe lună pentru Dark Eagle, insuficient pentru a avea impact într-un conflict

Dezvoltarea Dark Eagle a întâmpinat întârzieri, iar armata SUA promitea în vară să o facă operațională până la sfârșitul anului 2025. O baterie este deja staționată la Fort Lewis, iar o a doua ar urma să fie livrată în curând.

În ceea ce privește producția, un ofițer a declarat că în prezent se fabrică o rachetă pe lună, cu obiectivul de a crește la două pe lună. Unii experți consideră însă că numărul limitat de rachete ar putea reduce impactul acestei arme într-un conflict prelungit.

Racheta hipersonică Kinjal folosită de multe ori de Rusia contra Ucrainei, Foto: Profimedia
Racheta hipersonică Kinjal folosită de multe ori de Rusia contra Ucrainei, Foto: Profimedia

SUA înceacrcă să recupereze decalajul față de China sau Rusia în domeniul rachetelor hipersonice

Dezvoltarea Dark Eagle este crucială pentru SUA, care încearcă să recupereze decalajul față de alte puteri în domeniul armelor hipersonice, în special China.

Rusia are un avans considerabil cu sisteme precum Avangard, Kinjal și Zircon, dintre care Zircon poate transporta focoase nucleare. Cu toate acestea, performanțele reale ale acestor sisteme nu au fost pe deplin conforme cu așteptările Moscovei.

Noile informații despre capabilitățile sistemului sugerează că Pentagonul ar putea fi aproape de a-l declara operațional.

Aceste detalii oferă o imagine mai clară asupra potențialului Dark Eagle și a rolului său în strategia militară americană. Rămâne de văzut cum va evolua programul și ce impact va avea asupra echilibrului de putere global.

Racheta hipersonică „Blackbeard” care poate aduce SUA peste China

Statele Unite au făcut un pas important în cursa înarmării pentru dezvoltarea celor mai letale arme hipersonice cu racheta numită „Blackbeard”, care poate străbate atmosfera cu aproximativ 6.400 km/h, ceea ce a stârnit entuziasmul analiștilor după semnarea unui nou contract cu armata SUA.

Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare" 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare" 
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun"
Știri România 12:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun"
Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați"
Stiri Mondene 14:12
Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați"
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă". Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant"
Stiri Mondene 13:41
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă". Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant"
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice"
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice"
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
