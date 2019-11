De Andrei Crăițoiu,

Ștefan Lakatos a venit la Maratorul lui Tetelu pentru o cursă de jumătate de oră în ziua alegerilor prezidențiale. A venit cu el cu toate secretele pe care trebuie să le înțelegem despre produsul său, pastrama fabricată în județul Argeș.

„Sunt inginer și fac pastramă! Am terminat facultatea pe vremea lui Ceaușescu și imediat am pornit. Eu am învățat că sunt două categorii de oameni: de afaceri și de carieră. Eu m-am prins care-i diferența între ele. Ambii știu cum să facă lucrurile. Doar că oamenii de afaceri își dau de muncă singuri, restul așteaptă. Dar toți suntem leneși… Așa suntem noi oamenii. Harnicul nu-și dă seama că muncește harnic, pentru că cu asta e obișnuit!”, a spus Lakatos.

„Da la televizor penalizez apăsând pe un buton și oamenii se prind imediat. La politică nu am telecomandă, iar oamenii nu reacționează Ștefan Lakatos

Întrebat care este diferența dintre un om de afaceri și un politician, Lakatos a punctat”, venind și cu o propunere extrem de interesantă: „Oamenii de afaceri lucrează pe banii lor! Politicienii nici nu au cuvântul treabă. Horia Rusu, Dumnezeu să-l odihnească era un politician de treabă! El era un politician de calibru. Poate chiar și Dinu Patriciu.

Ludovic Orban este perseverent și intră într-o zonă pozitivă. Eu deja am votat, dar nu pentru binele general. La votul de astăzi oferta politică nu e extraordinară. Numărul de votanți este important, iar dacă sunt puțini înseamnă că lipsește oferta politica. Dacă cei 2-5-10 candidați nu depășesc un prag să nu mai aibă voie 15 ani să candideze! Nu obligi oamenii să te voteze, dar poți s-o faci prin ofertă!”.

„Funcționarul de stat trebuie să înțeleagă că ei sunt partenerii noștri!”

Omul de afaceri a dezvăluit la Maratonul lui Tetelu: „Toți funcționarii de la stat să lucreze umăr la umăr cu noi, nu împotriva noastră! Ne trebuie o schimbare de mentalitate, care nu e foarte simplă. Funcționarul de stat trebuie să înțeleagă că ei sunt partenerii noștri! Într-un fel sau altul chiar e un parteneriat. Trebuie să-l simt alături de mine! Nu să mă vâneze… Șefii de instituții mari sunt angajați politici. Partea bună e că știu să motiveze, prin discurs care dă o mentalitate. Apoi asta de o tot aud cu predictibilitatea!”.

„Să se facă o socoteală câți bani au fost sifonați de la bugetul țării din ’90 până acum. Noi trebuie să plătim politicienii și să nu le fie frică de pârnaie, ci de ce ar pierde! Uitați-vă câte miliarde se sifonează. Noi plătim taxe zilnic și tot vin… Făceți-vă niște repere ca să vedeți câți bani s-au furat până acum! Ștefan Lakatos

În cazul în care cei ce-au promis n-au îndeplinit în următorii cinci ani ce au promis, Ștefan Lakatos a explicat: „Dacă nu fac ce ne-au promis trebuie să le dăm 30 la poponeață! Într-un fel și altul trebuie tăiați să nu mai aduce nimic de la bugetul statului. Să se angajeze sau să înceapă să facă afaceri! Plus că pe siteurile lor ar trebuie să apară un «To do list!». Cel mai important este să-i motivezi la maximum”.

