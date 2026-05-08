Decizia, inițiată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), a fost amânată în ședința guvernului interimar, dar va fi reluată în viitor, conform purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a explicat că ADIRI nu mai îndeplinește de șapte ani cerințele legale pentru a beneficia de acest statut. „Decizia MAE trebuie formalizată în ședință de guvern și va fi reintrodusă pe ordinea de zi”, a declarat ministrul.

Printre motivele invocate se numără lipsa raportărilor de activitate către MAE din 2019 și neîndeplinirea condițiilor prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000.

Adrian Năstase, președintele ADIRI, a reacționat, punând sub semnul întrebării prioritățile guvernului interimar. „Era o prioritate a politicii externe românești și a guvernului interimar retragerea, acum, a statutului de utilitate publică a acestei asociații? Asociația nu deranja cu nimic – nu lua bani de la MAE sau de la guvern, nu mai avea sediu, nu mai avea salariați. Avea însă, și cred că are în continuare, un prestigiu pe care nu i-l poate afecta decizia inutilă a guvernului interimar, luată la propunerea ministrului de externe”, a declarat fostul premier, citat de Profit.

ADIRI, înființată în 1966, a avut ca scop promovarea studiului dreptului internațional, al relațiilor internaționale și al istoriei diplomației românești. De-a lungul timpului, organizația a colaborat cu elite din domeniul universitar, diplomatic și cultural. Fostul premier Adrian Năstase, care este președintele asociației din 2003, a declarat: „În istoria diplomației românești, ADIRI rămâne, în opinia mea, una dintre instituțiile care au contribuit decisiv la formarea și afirmarea școlii române de drept internațional, dar și la formarea a numeroși diplomați.”

Conform Profit.ro, statutul de utilitate publică al unei asociații îi oferă beneficii precum dreptul de a folosi gratuit bunuri din proprietatea publică, dar impune și obligații stricte, precum raportarea anuală a activităților către autoritățile competente. MAE susține că ADIRI nu a mai prezentat un raport de activitate din 2019 și nu a demonstrat o activitate semnificativă în ultimii ani.

În contextul în care în 2026 ADIRI sărbătorește 60 de ani de la înființare, decizia de retragere a statutului său a stârnit controverse. Fostul premier a declarat că, deși formatul său inițial nu mai era adaptat cerințelor academice actuale, „ADIRI – o instituție inteligentă a politicii externe românești din perioada Războiului Rece – trebuia lăsată să dispară în liniște”.

Revista Română de Drept Internațional, publicată de două ori pe an de ADIRI, a fost coordonată, din 2003, de Bogdan Aurescu, actual judecător la Curtea Internațională de Justiție. Ultimul număr al revistei a fost publicat în a doua jumătate a anului 2025.

Decizia finală privind retragerea statutului de utilitate publică va fi luată într-o viitoare ședință de guvern, după completarea documentației necesare.

