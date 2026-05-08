„Șoferi, muzicieni rock și cofetari instalați în funcții de prefect”

Potrivit unui comunicat PSD, aceștia profită de ultimele zile la putere pentru a-și instala „pilele” și apropiații în funcții-cheie, ignorând orice criteriu de competență.

Social-democrații transmit un mesaj clar premierului demis: nicio numire fără concurs, bazată exclusiv pe preferințe personale sau politice, nu va supraviețui instalării noului Executiv. PSD promite invalidarea imediată a acestor decizii odată cu preluarea puterii de către un guvern legitim.

„Așa-zisa reformă a statului invocată cu emfază de premierul demis nu se face cu șoferi, muzicieni rock și cofetari instalați în funcții de prefect și nici prin împânzirea structurilor guvernamentale cu un alai de pile și relații transferate din structurile conduse anterior de Ilie Bolojan sau de apropiații săi”, transmite PSD.

Totodată, social-democrații susțin că „numirile intempestive, fără concurs, în diverse funcții publice, ale unor apropiați politici incompetenți și fără o minimă experiență pentru pozițiile ocupate, demască duplicitatea și demagogia premierului demis”.

Drept exemplu sunt date numirile în funcții de conducere de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice sau de la Administrația Națională Apele Române, dar și în funcțiile de prefect de la județele Neamț, Maramureș sau Vaslui.

Cea mai mare culpă morală

„Dar cea mai mare culpă morală a premierului demis Ilie Bolojan este chiar menținerea sa și a reprezentanților PNL în funcțiile guvernamentale după ce partidul a decis „rămânerea în opoziție”, ceea ce duce demagogia la un nivel nemaiîntâlnit în politica românească, mai ales în contextul în care moțiunea de cenzură a fost adoptată cu un număr record de voturi”, arată reprezentanții PSD.

De asemenea, aceștia amintesc faptul că „și-au retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale înainte de a iniția un demers parlamentar pentru schimbarea premierului Ilie Bolojan”.

Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan

România este în 18-a zi a noii crize politice, declanșată după ce PSD i-a retras sprijinul premierului PNL, Ilie Bolojan, și continuată cu demiterea prin moțiune de cenzură a Guvernului.

În acest moment, în spațiul public există dilema dacă președintele Nicușor Dan îl poate desemna din nou pe Bolojan premier. Pentru a explica atât contextul, cât și implicațiile, Libertatea a discutat cu trei foști judecători CCR, Tudorel Toader, Toni Greblă și Augustin Zegrean.



