Potrivit informațiilor care au apărut în mediul online, Lucian Viziru ar fi ajuns de mai multe ori la spital în ultimele săptămâni, iar internauții s-au grăbit să anunțe că actorul ar avea cancer.

Din fericire, informațiile apărute pe rețelele de socializare sunt false, iar Lucian Viziru nu suferă de o boală gravă. Mai exact, actorul a precizat că a ajuns la spital, însă din cauza unor dureri la nivelul feței.

Zvonurile false că Lucian Viziru ar avea cancer au apărut după ce el a făcut un live pe internet alături de Nicoleta Luciu și s-a plâns că are burta mare. Iar de acolo fanii au început să facă speculații!

„Am avut un live cu Nicoleta Luciu, comentam despre una, despre alta și la un moment dat i-am zis: «Ce burtă mare am»! Cei de pe live au început să zică că am ciroză. Nu are nicio legătură cu realitatea! Am fost la camera de gardă, pentru că am o nevralgie de trigemen. Atât! Dar nevralgia de trigemen e o boală pe care o duc pe picioare cu pastile, nu e nimic grav. Nu e vorba despre cancer pancreatic”, a spus Lucian Viziru la Știrile Antena Stars.

Potrivit informațiilor de pe internet, nevralgia de trigemen este o afecțiune cronică dureroasă, caracterizată prin dureri faciale intense, fulgerătoare, asemănătoare unui șoc electric, cauzată de iritarea nervului trigemen. Afectează de obicei o singură parte a feței și este adesea declanșată de acțiuni simple precum spălatul, vorbitul sau mestecatul.

