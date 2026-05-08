Reprezentantul SUA la Summitul B9

Thomas G. DiNanno, subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitatea internațională, va fi cel care va reprezenta SUA la Summitul B9, potrivit Ambasadei SUA în România. Invitația din partea autorităților române i-a fost adresată lui Donald Trump, dar președintele SUA a refuzat invitația.

Thomas DiNanno va efectua, în perioada 11-15 mai 2026, vizite la Varșovia (Polonia), București (România) și Tallinn (Estonia).

„În România, subsecretarul DiNanno va reprezenta Statele Unite la Summitul București 9 (B9) al flancului estic al NATO și al aliaților nordici”, a anunțat Ambasada României la București, într-un comunicat.

Deși Donald Trump a refuzat invitația de a participa la Summitul B9, președintele SUA a transmis o scrisoare de mulțumire către România și Polonia pentru angajamentul acestora de a crește bugetele pentru apărare la 5% din PIB în următorii ani.

Summitul B9 a fost inițiat în 2015 de România și Polonia

Nicușor Dan va găzdui miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice. Evenimentul va fi co-prezidat de Președintele României și de Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, sub tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”.

Formatul București 9, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe Flancul Estic al NATO: România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Lituania și Letonia.

De asemenea, la Summitul care va avea loc la București au fost invitați Secretarul General NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanți ai Țărilor Nordice: Finlanda, Regatul Danemarcei, Islanda, Regatul Suediei și Regatul Norvegiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE