Șeful MAI i-a felicitat pe cei care au acționat pentru depistarea bărbatului bănuit de comiterea infracțiunii de omor, din județul Bihor, precum și pe cetățenii implicați voluntar în această operațiune.

„Transmit aprecierea și mulțumirile mele și ale conducerii Ministerului Afacerilor Interne tuturor structurilor implicate în operațiunea desfășurată astăzi, în județul Bihor, în urma căreia persoana bănuită de comiterea faptei de omor din, localitatea Parhida, a fost prinsă. Operațiunea demonstrează capacitatea structurilor MAI de a acționa integrat, rapid și eficient, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Polițiștii, jandarmii, polițiștii de frontieră, echipajele Inspectoratului General de Aviație, structurile din teren și voluntarii mobilizați au lucrat coordonat, folosind toate resursele disponibile pentru localizarea persoanei. În același timp, transmit condoleanțe familiei îndurerate de tragicul eveniment”, a spus Predoiu.

Desfășurare masivă de forțe

Suspectul principal în crima din Bihor, unde o elevă de 18 ani a fost găsită moartă, pe câmp, vineri, 8 mai 2026, este Jozsef Zsolt Bóné, un individ deosebit de periculos. Bărbatul, care a fost dat în urmărire și în consemn la frontieră, a fost prins. Bărbatul de 39 de ani, bănuit că a ucis cu sânge rece eleva de 18 ani, a fost găsit de polițiști ascuns într-un lan de rapiță, la mică distanță de locul unde a comis crima.

Operațiunea de depistare a suspectului a presupus o desfășurare masivă de forțe, implicând polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră din structurile județene și teritoriale ale Bihorului. Eficiența căutărilor a fost susținută de un parteneriat solid între cadrele MAI și grupuri de voluntari, care au periat împreună zonele critice.

Totodată, potrivit MAI, au fost instituite filtre rutiere, efectuate activități de căutare și scotocire în teren și utilizate mijloace tehnice specifice, respectiv drone, câini de urmă, binocluri cu termoviziune, respectiv un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.

De asemenea, au fost dispuse măsuri de consemnare la frontieră și au fost activate mecanismele de cooperare interinstituțională și transfrontalieră. Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs această faptă deosebit de gravă.

Găsită fără viață pe un câmp

Vineri, o elevă de 18 ani, din Bihor, a fost ucisă la ferma unde făcea practică. Cadavrul adolescentei a fost descoperit pe un câmp din localitatea Parhida, comuna Tămășeu, la 25 de kilometri de Oradea, în apropierea fermei unde tânăra efectua stagiul de practică.

Suspectul, un bărbat din zonă care lucra la fermă, este un recidivist periculos. Acesta a mai ucis în trecut, fiind eliberat din închisoare după 14 ani de detenție.

Omor deosebit de grav şi tâlhărie

Pe 20 decembrie 2008, printr-un rechizitoriu al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, bărbatul în vârstă de 22 de ani la acea dată, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de omor deosebit de grav şi tâlhărie, potrivit Crișana.ro.

În luna august 2008, înarmat cu un topor, acesta l-a atacat violent pe B.K., pentru a-i fura 300 lei, victima fiind ucisă cu intenţie în acea împrejurare de către inculpat, susțin anchetatorii. Astfel, după ce în după amiaza zilei de 16 august a consumat alcool, seara, a mers la locuinţa victimei B.K. şi i-a solicitat suma de 200 lei cu titlu de împrumut, fiind însă refuzat.

În acel moment, a hotărât să obţină banii prin uciderea vecinului său B.K. Astfel, înarmat cu un topor, a lovit victima de două ori, provocându-i decesul.

După crimă, inculpatul s-a sustras urmăririi penale, ascunzându-se pe raza satului Parhida în case părăsite ori pe câmp, fiind prins pe 22 octombrie, după ce pe numele său au fost emise mandate de arestare preventivă naţional şi european.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE