Motivul întreruperii și starea rețelei

Hydrokov a explicat pe pagina sa de Facebook că defecțiunea provine dintr-o lucrare anterioară, care, deși a fost reparată la momentul respectiv, a generat o fisură gravă în timp. Pentru a minimiza disconfortul locuitorilor, intervenția va avea loc pe timp de noapte. „Rugăm locuitorii să își asigure rezervele necesare de apă”, au transmis reprezentanții companiei.

De asemenea, compania a semnalat în trecut numeroase probleme legate de starea avansată de uzură a infrastructurii de apă din Târgul Secuiesc. Potrivit documentației oficiale, rețeaua este afectată în mod regulat de scăderi de presiune, întreruperi ale serviciului și lucrări de urgență.

Situația calității apei

Rezultatele probelor recoltate în 4 mai de către Hydrokov au arătat că apa este microbiologic curată, fără urme de contaminare bacteriană. Cu toate acestea, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Covasna a precizat că intervențiile asupra rețelei pot crea noi riscuri, drept pentru care va preleva o nouă probă luni. Rezultatele acesteia sunt așteptate cel mai devreme miercuri.

În luna aprilie, mai mulți locuitori din Târgul Secuiesc au acuzat simptome precum vărsături, diaree și crampe abdominale, după ce apa contaminată cu bacteria E. coli a ajuns în rețeaua de alimentare. Hydrokov a recunoscut contaminarea cu întârziere, recunoscând ulterior că ar fi trebuit să avertizeze populația mai devreme.

Precizările autorităților

Viceprimarul Szabolcs Szilveszter a declarat pentru Transtelex că Hydrokov ar putea încerca să reconstituie circumstanțele care au dus la contaminarea din aprilie. Totuși, surse din cadrul companiei au dezmințit că intervenția de duminică ar avea un astfel de scop.

Acest incident subliniază din nou vulnerabilitatea infrastructurii de apă a orașului, iar orice intervenție ulterioară este monitorizată cu mare atenție pentru a preveni repetarea unor astfel de episoade neplăcute.

