Mulți procurori capabili au renunțat

Kovesi susține că mulți profesioniști de valoare au renunțat să mai candideze după ce președintele Nicușor Dan ar fi semnalat că funcțiile de conducere vor fi obiectul unor negocieri politice.

Conform Laurei Codruța Kövesi, declarațiile politice privind negocierea funcțiilor cheie din justiție subminează încrederea în sistem. Aceasta afirmă că mulți procurori capabili au ales să nu se înscrie în cursă, convinși fiind că procesul de selecție este doar o formalitate, atâta timp cât decizia finală este rezultatul unui troc politic, nu al competenței.

„Atunci când președintele statului declară și în timpul campaniei electorale, și după, voi negocia numirile pentru funcțiile de procuror general și DNA, transmite un anumit semnal. Știu mulți procurori buni din sistem care nu și-au depus candidatura, pentru că au spus: Păi dacă el negociază funcțiile, numirea este deja negociată, numele se cunoaște, și atunci de ce să candidez?”, a precizat Kovesi.

„Este o funcție dificilă, stresantă, obositoare”

Totodată, Nicușor Dan a pus sub semnul întrebării integritatea activității DNA din perioada mandatului Laurei Codruța Kovesi, afirmând că sistemul s-ar fi confruntat atunci cu practici abuzive ale anchetatorilor.

„Cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”, a spus Koveși referitor la afirmația lui Nicușor Dan despre presupusele abuzuri DNA din mandatul ei.

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații”, a punctat Kovesi.

Nicușor Dan, despre era Kovesi din Justiție: „Aș înclina să cred că s-au făcut abuzuri la Parchetul General și DNA”

Președintele Nicușor Dan a lansat joi, în cadrul unui interviu la postul de radio Europa FM, o serie de afirmații referitoare la sistemul de justiție din România și la fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi.

Acesta a declarat că este înclinat să creadă că, în perioada în care Kovesi a condus Parchetul General și DNA, s-au făcut abuzuri, relatează Digi24.

Întrebat direct dacă consideră că s-au comis abuzuri sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, Nicușor Dan a răspuns fără ezitare: „Cred că au fost făcute”.

Acesta a subliniat gravitatea acuzațiilor care circulă frecvent în spațiul public și a punctat necesitatea documentării lor oficiale, în loc ca acestea să rămână la stadiul de simple speculații. „Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport?”, a întrebat retoric Nicușor Dan.







