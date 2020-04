De Cătălin Hopulele,

Gabriel Obadă, care este și șeful sindicatului Sanitas pe unitatea medicală, a spus că a intenționat să afle dacă este bârfit de colegii săi, în contextul în care îi ținea loc asistentei-șef de pe secția respectivă, plecată în concediu medical în această perioadă.

Am făcut prostia vieții. Se aud discuții în lipsa mea și voiam să văd dacă mă vizează sau nu, a fost o prostie, s-a dat o conotație, dar nu a fost asta! Nu am vrut asta! Îmi pare rău, nu era în vestiar camera respectivă, regulamentul secției prevede alte spații pentru schimb. Asistent Gabriel Obadă

El spune că nu știa că se impunea folosirea combinezoanelor de protecție pentru că în secție nu existau pacienți de câteva zile, la momentul în care a pus camere, și că regulamentul intern prevede că spațiile tip vestiar erau la un alt nivel al clădirii.

Spune că nu ştie ce se află pe imagini

Gabriel Obadă a recunoscut că a lăsat camera pe pervazul încăperii, iar el susține că este o cameră care i-a fost recomandată pentru că „o pun motocicliștii pe cască”, că nu are capacitate de înregistrare mai mare de o oră sau două și că nu a descărcat sau accesat imagini de la distanță, prin rețeaua wireless, deși camera are această funcție.

„Știam că vin dimineața, că stau la o cafea și discută. Am făcut prostia vieții, lumea e supărată, nu vor să discute cu mine, sunt interpretări, dar eu am recunoscut, am dat o declarație și nu m-am ascuns. Mă creionează lumea ca pe un obsedat, am mulți dușmani în spital care se folosesc de asta. Eu am făcut o prostie, dar la ce conotații se dau… a ieșit iureșul de pe lume. Nu e conectat la internet, în secție nici WI-FI nu este. Cei care au găsit-o au spus că are cameră WI-FI, că cine știe ce am copiat, dar nu aveam de ce să copiez, nici nu era activ WI-FI”, a declarat Gabriel Obadă.

El a mai spus nu doar că nu a copiat imaginile respective, dar nici măcar nu știe ce este pe imagini fiindcă nu a accesat camera deloc în perioada în care a fost amplasată.

Surse din spital susțin însă că au văzut cutia în care se afla camera încă de pe data de 16 martie și că, în consultarea imaginilor stocate pe ea, au fost descoperite mai multe secvențe în care personalul medical de pe secția respectivă, două doctorițe și zece rezidente, se schimbau în hainele necesare tratării pacienților COVID-19.

