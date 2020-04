De Adina Florea, Cătălin Hopulele,

Un asistent a plasat o cameră video în încăperea care funcționează ca vestiar pentru personalul medical feminin de pe secția de Dezintoxicare a Institutului de Psihiatrie Socola din Iași. Aceasta a fost transformată recent în pavilion pentru suspecții de COVID-19.



Din informațiile Libertatea, camera ar fi fost amplasată chiar în cutia originală, pe un raft din vestiar, în jurul datei de 16 aprilie. La vestiar au avut acces două doctorițe și zece rezidente. Camera a fost descoperită chiar de șefa secției, Daniela Botezatu, marți, 21 aprilie, și prezentată managerului Institutului.



Libertatea a intrat în posesia unor fotografii ale camerei folosite

“Nu a observat-o nimeni aproape o săptămână, până ieri”, spun sursele ziarului, care au dorit să rămână anonime.

Conducerea a încercat să evite scandalul

Asta pentru că, “inițial, șefa de secție și alți medici cu nume din spital au spus că scandalul trebuie evitat, iar cazul nu trebuie să iasă din Socola”, adaugă acestea.



Asistentul a fost identificat după ce personalul medical a vizionat imaginile de pe camera ascunsă și l-au surprins fix în momentul în care amplasa aparatul. “Practic, el s-a filmat singur”, spun oamenii de la Socola.



Recomandări Autoritățile române explică ce au făcut în cazul româncei care a dat în judecată statul danez după ce acesta i-a luat fiul

Acesta a recunoscut totul în momentul în care a fost confruntat de managerul instituției. Contactat de Libertatea, el a revenit, precizând că a fost vorba de o neînțelegere.



“Nu știu nimic… a fost o discuție, dar a fost o neînțelegere. Da, am vorbit cu conducerea, dar s-a lămurit, vă mulțumesc de telefon”, a precizat asistentul, căruia am ales să nu-i facem numele public, pentru moment.



Spitalul a preferat ancheta internă

Deși managerul a vrut ieri să anunțe Poliția, conform cadrelor medicale, acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar Spitalul Socola a preferat să facă o anchetă internă și să întocmească un proces-verbal, rămas la șefa de secție.



Azi, conducerea spitalului a recunoscut cazul.

“Nu am primit o reclamație în scris propriu-zis, a venit doamna doctor și a prezentat obiectul, cutia respectivă, nu a fost nimic scris. Ea a spus că nu vrea să apară în presă, că nu vrea să dea declarații la poliție, e o situație destul de sensibilă. Nu pot să descriu, un om care face așa ceva se descalifică ca om în primul rând, ca entitate, iar eu tot ce mi-am dorit a fost ca numele Socola să nu mai fie subiect de scandal, și iată… Nu s-a ajuns la comisia de disciplină, am purtat o discuție cu respectivul și am solicitat un punct de vedere scris. Vom lua măsurile care se impun”, a declarat Bogdan Șaramet, managerul Institutului Socola.



Citeşte şi:

Revolta lucrătorilor din salubritate: „V-ați întrebat vreodată câte boli se fac din cauza acestor munci? Sau la ce vârstă se moare?”

Studiu: Hidroxiclorochina, medicamentul promovat de Rareș Bogdan pentru COVID-19, nu are beneficii și provoacă mai multe decese. Tratamentul e folosit și în România

Primul medic ucis de COVID-19, în România. Un doctor din Constanța a murit la 14 zile după ce a fost depistat pozitiv

GSP.RO Epidemiologul Molnar Geza despre pandemia din România: „Fără discuție, asta e data la care trebuie ridicată carantină”

HOROSCOP Horoscop 22 aprilie 2020. Berbecii au parte astăzi de un moment special