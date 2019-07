„Mi-a fost comunicat de catre inspecția de integritate din cadrul ANI raportul de evaluare a situației de incompabilitate a doamnei primar Astrid Fodor, rămas definitiv, motiv pentru care următorul pas din punct de vedere legal a fost de a emite ordinul prin care am constatat incetarea de drept a mandatului primarului municipiului Sibiu. Chiar astăzi am semnat acest ordin. Este un act administrativ cu caracter declarativ cu care am luat act de o situație juridică preexistentă, fiind decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție . Acest ordin poate fi contestat”, a declarat prefectul pentru Antena 3.

Primarul Sibiului a avut prima reacție după suspendare. ”Sigur că m-am așteptat la așa ceva, era previzibil ca un prefect PSD să acționeze în acest mod. Mă miră că a durat atât. Evident că voi ataca decizia în instanță și voi cere suspendarea ordinului prefectului până la pronunțarea pe fond. Încetarea mandatului intră în vigoare de la data primirii ordinului, probabil de mâine (4 iulie n. r.). Tot mâine probabil că voi depune și eu la Tribunal, în contencios administrativ, documentele”, a explicat Astrid Fodor, potrivit turnulsfatului.ro.

În cazul în care situația se prelungește mai mult de câteva zile, primar interimar al Sibiului ar putea deveni actualul viceprimar, Corina Bokor.

„Din punctul meu de vedere, categoric doamna Bokor este cea care ar trebui să devină primar interimar. Acum, Consiliul Local este cel care decide, dar eu cred că aceasta este decizia cea mai înțeleaptă și mai la îndemână”, a mai spus Astrid Fodor.

„Ce să fac? Voi contesta ordinul emis de doamna prefect. În prima fază voi cere suspendarea lui și voi aștepta primul termen. Motivele le voi explica în contestație. Mă voi consulta cu avocatul și apoi vor fi publice”, a spus Fodor.

