Din fericire, nu există persoane rănite.

SKAI TV este unul dintre cele mai mari posturi de televiziune din Grecia. Grupul media din care face parte mai are în componență și un post radio, dar și ziarul Kathimerini.

Oamenii legii susțin explozia a fost provocată de o bombă, la ora 02:35. Pe site-ul SKAI TV scrie că ferestrele au fost sparte de la primul etaj până la al șaselea, iar pagubele materiale sunt mari.

„Cele mai afectate etaje sunt 3 și 4, unde sunt localizate birourile angajaților”, mai arată televiziunea din Grecia.

Ministrul grec pentru protecție civică, Olga Gerovassili, a spus că atacul a vizat democrația.

Poliția susține că bomba conținea 5 kilograme de material exploziv.

#Breaking

Bomb exploded at 02:35 a few meters from #Skai tv station in #Athens,Greece at New Faliro area.

Warning phone calls to evacuate the area reported minutes before the explosion

No injuries reported. #Terrorism #TerroristAttack pic.twitter.com/48axWda5s4

— Leonidas ToEat ♎☘???? (@AnAthenianToLDN) December 17, 2018