O explozie a zguduit capitala libaneză Beirut. Conform presei de stat libaneze, citată de Reuters, explozia a fost provocată de o dronă israeliană. Ţinta atacului a fost „un birou al mișcării Hamas” din suburbia Dahieh.

Patru persoane au fost ucise în atac, inclusiv un „oficial palestinian de rang înalt”, relatează Reuters, citând două surse de securitate anonime. Surse citate de postul local de știri LBCI anunţă că șeful adjunct al biroului politic al Hamas, Saleh al-Arouri, a fost ucis în explozie, notează Al-Monitor.

Aflat în Liban, al-Arouri, în vârstă de 57 de ani, era considerat liderul de facto al aripii militare a Hamas în Cisiordania, relatează The Times of Israel.

Departamentul de Trezorerie al SUA l-a adăugat pe Arouri pe lista neagră a terorismului în 2015, iar Departamentul de Stat oferise o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informații despre locul unde se află acesta.

Unconfirmed reports that a drone hit a car in Dahiyeh, the southern suburb of Beirut. #Lebanon pic.twitter.com/L0Y5Zck71n

Un purtător de cuvânt al Hezbollah, citat de Washington Post, a declarat că sediul unui oficial palestinian a fost vizat în Dahieh. În zonă se află și cartierul general al Hezbollah, scrie Al-Monitor.

#Breaking 2 car explode in #Beirut southern suburbs. Preliminary reports that it may have been a targeted attack against #Hamas member but no confirmation yet. Several victims reported #Lebanon pic.twitter.com/eB4MgIvAvZ