„Tocmai l-am auzit pe Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, spunând: „Nu știm ce grozăvie va veni mâine” (în conferința de presă de sâmbătă, n.red.) Păi, ați spus nu demult, că Ministerul Sănătății nu e „sat fără câini”…așa repede ați capitulat sau e doar o recunoaștere a faptului că nu faceți față pălăriei prea mari pe care o purtați?”, a scris sâmbătă, Roman.



Laude pentru Tătaru

Senatorul PNL a revenit duminică cu un mesaj în aceeași direcție, lăudându-l pe predecesorul lui Voiculescu, Nelu Tătaru



„Biroul lui a fost terenul. Cu spitale amenințate de COVID. Mai toate. Fără materiale, măști, mănuși și combinezoane. Practic, fără nimic. Aveam in schimb un OM! A fost un ministru harnic. Chiar devotat. Nu și-a văzut familia o vreme îndelungată, deși are un copil mic. A suportat cu stoicism toate mojiciile pesediste. Și de la unii, care se visau miniștri! Și li s-a împlinit! Unii au ajuns! Acum ne mor iar semenii in spitale. Cu zile, cu ridicat din umeri din partea celor care cereau demisii. Și cu durere pentru noi!”



PARTENERI - GSP.RO „Văd că Anamaria nu se potolește și începe cu jigniri urâte”. Becali a lansat un atac devastator și a povestit ce făcea în cantonamente

HOROSCOP Horoscop 31 ianuarie 2021. Capricornii trebuie să tempereze înclinația către căutarea tuturor plăcerilor

Știrileprotv.ro După căutări disperate, băiatul de 13 ani, care a plecat miercuri de acasă, a fost găsit. Care este starea lui

Telekomsport VIDEO | Ce imagini a surprins angajatul unui hotel de lux, noaptea, în piscină

PUBLICITATE Fă cunoștință cu Scotch, Sandu Scotch... sau mai bine fă-ți o asigurare (PUBLICITATE)