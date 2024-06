UPDATE luni, ora 00.11: Militanţii care au comis atacurile din Mahacikala şi Derbent sunt adepţi ai unei organizaţii teroriste internaţionale, potrivit TASS, care spune, pe de altă parte, că identitatea atacatorilor este în curs de stabilire. În atacuri au fost folosite arme de fabricaţie străină, inclusiv cel puţin o puşcă de asalt.

Militanţii au intrat, de asemenea, în posesia armelor ofiţerilor de poliţie, au declarat reprezentanţii forţelor de ordine.

UPDATE ora 22:38: Poliția a „eliminat” patru bărbați înarmați în atacul din Mahacikala, „în timpul unei operațiuni antiteroriste”, a anunțat Ministerul de Interne din Daghestan, citat de TASS.

UPDATE ora 22.25: Bilanțul victimelor în urma atacurilor din Derbent și Mahacikala a crescut la nouă morți, șapte dintre ei fiind polițiști. Alte 25 de persoane au fost rănite, au anunțat autoritățile din Daghestan, transmite TASS.

UPDATE ora 20:56: Cel puțin șase polițiști au fost uciși în atacurile armate din Derbent și Mahacikala din regiunea Daghestan, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne al republicii, citat de Kommersant.

Doi dintre atacatorii implicați în atacurile din Mahacikala au fost împușcați mortal. Alți doi au fost reținuți. Nu se știe numărul exact al atacatorilor.

Potrivit Kommersant, în jurul orei 18:00, persoane necunoscute au atacat o sinagogă și o biserică ortodoxă din Derbent. Atacatorii i-au tăiat gâtul preotului bisericii ortodoxe, apoi au dat foc clădirilor și au fugit într-o mașină.

În Mahacikala, atacatorii au deschis focul la un post al poliţiei rutiere și apoi au avut loc schimburi de focuri între poliţişti şi atacatori în stradă. De asemenea, tot la Mahacikala, atacatorii au tras asupra unei alte biserici, omorând un paznic al bisericii.

În urma atacurilor, Comisia de investigație rusă a deschis un dosar penal pentru atac terorist, iar căutările continuă pentru găsirea autorilor atacurilor.

***

Știrea inițială: Potrivit presei ruse, un ofițer și un preot au fost uciși în urma unor focuri de armă într-o sinagogă și o biserică din Derbent.

„În jurul orei 18:00, oameni neidentificați au tras într-o sinagogă și o biserică cu arme automate. Un ofițer de poliție a fost ucis și unul a fost rănit”, a transmis Ministerul de Interne.

Sinagoga a luat foc după atac, au anunțat agențiile de presă ruse, care au difuzat imagini cu sinagoga cuprinsă de foc şi coloane dense de fum. Atacatorii au fugit apoi într-o mașină.

