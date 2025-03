Cum arată viitorul Bucureștiului, în viziunea lui Nicușor Dan

Întrebat despre potențialii candidați care i-ar putea continua proiectele la Primăria Capitalei, Dan a răspuns că ar susține-o pe Elena Lasconi într-o candidatura pentru Primăria București.

„Am în minte, bineînţeles, pentru că cunosc spectrul politic şi oamenii care se preocupă de Bucureşti, însă sunt sigur că bucureştenii care sunt nişte oameni informaţi vor vota pe cine cred ei că e mai bun. Nu trebuie să le dau eu sfaturi pentru asta”, a declarat Nicușor Dan

Performanța Elenei Lasconi la Câmpulung, evaluată de Nicușor Dan

Nicușor Dan a evaluat pozitiv performanța Elenei Lasconi ca primar al Câmpulungului.

„Eu nu am fost în Câmpulung decât în trecere. Dar dacă oamenii au revotat-o ca primar înseamnă că a fost un primar bun. Deci, dacă a fost primar bun la Câmpulung, cred că ar fi un primar bun la Bucureşti”, a declarat edilul din București.

Întrebat direct dacă ar susține-o pe Lasconi pentru Primăria Capitalei, Dan a confirmat faptul că ar susține o candidatură a Elenei Lasconi.

„Desigur, în măsura în care părerea mea contează, pentru că, aşa cum v-am spus, bucureştenii se informează şi decid”, a mai declarat el.

Susținerea în cursa prezidențială în schimbul Primăriei Capitalei

Nicușor Dan a dezvăluit că a avut o discuție cu Elena Lasconi, dar a negat existența unor negocieri privind retragerea din cursa prezidențială în schimbul susținerii pentru Primăria Capitalei.

„Am avut o discuţie larg mediatizată cu doamna Lasconi şi nişte interacţiuni mai soft, să le spunem. Nu am discutat de asta. Am discutat pur şi simplu de proiecte pentru România, am discutat că era o chestiune în Parlament pe legea bugetului naţional atunci, am discutat evident şi de alegerile prezidenţiale. Ea mi-a spus atunci că este hotărâtă să candideze, eu am spus că sunt hotărât să candidez, ne-am despărţit prieteni”, a explicat el.

