Sakhawat Ali, un paznic de vânătoare și pasionat de fotografie din satul izolat Hushe, a surprins imaginile pe 13 martie, după „două săptămâni de urmărire a amprentelor” prin Parcul Național Central Karakoram, acoperit de zăpadă, în apropierea K2, al doilea cel mai înalt munte din lume.

Ali a declarat pentru CNN că cei patru leoparzi ai zăpezilor sunt o mamă și cei trei pui ai săi.

„În sat suntem obișnuiți să vedem leoparzi ai zăpezilor, dar nimeni, nici măcar bătrânii cu care am vorbit, nu a văzut vreodată patru deodată”, a spus el.

A new record in the history of wildlife conservation from Pakistan



"FOUR Snow Leopards in one frame"



(Seen,in the Hushe Valley of magical Gilgit Baltistan)



Photo credit Mr. Sakhawat,Game Watcher GB Wildlife Dept/courtesy Dr. Zakir Hussain,Chief Conservator WL GB & dear friend pic.twitter.com/SQxN6PA5bu — Syed Rizwan Mehboob (@syedrizwanmehb1) March 13, 2025

Mama leoparzilor a fost observată prima

Mai târziu, a avut „norocul” de a-i vedea pe toți împreună, observând o stâncă din apropiere cu ajutorul binoclului, de pe acoperișul casei sale. Apoi, a fugit repede să-i filmeze de la o distanță de aproape 200 de metri.

Cunoscuți local drept „fantoma munților”, aceștia se camuflează cu ușurință în habitatul lor natural din lanțul muntos Karakoram, din regiunea Gilgit-Baltistan a Pakistanului.

Nordul Pakistanului, „cel mai bun habitat pentru leoparzii zăpezilor din lume”

Antropologul de mediu, Shafqat Hussain, afirmă că terenul stâncos din nordul Pakistanului este, probabil, „cel mai bun habitat pentru leoparzii zăpezilor din lume”.

Ei trăiesc doar în zone alpine înalte din Himalaya, iar habitatul lor se întinde în 12 țări, inclusiv China, Bhutan, Nepal, India, Pakistan, Rusia și Mongolia, însă întâlnirile cu aceștia sunt extrem de rare.

Dr. Zakir Hussain, șeful conservării parcurilor și faunei sălbatice din Gilgit-Baltistan, a declarat pentru CNN că această descoperire este „o victorie” pentru eforturile de creștere a conștientizării în rândul comunităților locale despre importanța protejării leoparzilor zăpezilor.

