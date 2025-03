Crin Antonescu a lucrat îndeaproape cu Eduard Hellvig acum 10-15 ani, când amândoi erau în PNL.

„Nu am cum să fiu un proiect al domnului Hellvig, măcar pentru că este o mare diferenţă de vârstă între noi. Am colaborat cu domnul Hellvig, e istorie deja, lucrurile se ştiu. Am avut şi am o comunicare, deşi nu foarte intensă, foarte frecventă, cu domnul Hellvig, în multe planuri, sigur, despre politică în primul rând. Domnul Hellvig nu e implicat în niciun fel, în campania mea”, a spus Crin Antonescu pentru Gândul.

El a adăugat că a mai vorbit cu Hellvig la telefon de la începutul anului, dar nu s-au mai văzut: „Am mai schimbat câteva vorbe la telefon, cum merge campania, ce se întâmplă, nu este implicat în niciun fel”.

Fostul președinte liberal din perioada 2009-2014 a mai spus că l-ar lua pe Hellvig în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din luna mai.

„Eu l-aş lua şi în campanie pe domnul Hellvig. Un om cu mintea lui, cu experienţa lui, un om care a mai condus campanii… A fost secretar general al partidului. Sigur că mi-aş dori un asemenea om. Domnul Hellvig s-a reînscris în partid, şi eu chiar sper ca în viitor el să joace un rol important în partid, cu toată experienţa şi cunoaşterea pe care o are. Eu nu sunt un proiect al lui Hellvig în niciun fel, sunt un proiect al tatălui şi al mamei mele”, a conchis Antonescu.

Deocamdată, PNL este condus interimar de Cătălin Predoiu, cât timp Ilie Bolojan a preluat funcția de președinte interimar al României, adică până la alegerile prezidențiale din 4 și 18 mai. De altfel, și Ilie Bolojan era tot președinte interimar al PNL, după demisia lui Nicolae Ciucă.

Top președinți PNL în ultimii 15 ani, după durata mandatului:

Crin Antonescu – 5 ani și două luni

Ludovic Orban – 4 ani și 3 luni

Nicolae Ciucă – 2 ani și 7 luni

Alina Gorghiu – 2 ani

Vasile Blaga – un an si 9 luni

Eduard Hellvig a fost consilierul lui Crin Antonescu și secretar general al PNL, până să fie directorul SRI

Eduard Hellvig a devenit membru al Partidului Național Liberal în 2008, iar un an mai târziu a fost numit consilierul președintelui de atunci al PNL, Crin Antonescu. Apoi, Hellvig a fost secretar general al Partidului Național Liberal în perioada 2011-2014.

Hellvig a fost și ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului în perioada mai-decembrie 2012.

În martie 2015, fostul președinte Klaus Iohannis l-a numit director al SRI, iar atunci Hellvig a părăsit Partidul Național Liberal. „Domnul Klaus Iohannis, Președintele României, a participat la ceremonia de învestire în funcţie a celui de-al cincilea director al SRI, ca urmare a numirii domnului Eduard Raul Hellvig, de către Parlamentul României, în această funcţie. Cu acest prilej, directorul interimar al Serviciului şi prim-adjunct al directorului instituţiei, domnul gl.lt. Florian Coldea, a predat noului director prerogativele conducerii SRI”, anunța Serviciul Român de Informații pe 3 martie 2015.

În iulie 2023, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia SRI, după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, adică 8 ani și 4 luni. De atunci, fostul președinte Klaus Iohannis nu a numit niciun director și nici actualul președinte interimar, Ilie Bolojan, nu va face acest lucru. Prin urmare, Serviciul Român de Informații este condus și acum de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu.

În noiembrie 2024, Eduard Hellvig a revenit în PNL, după 9 ani. Întoarcerea în partid a avut loc la o zi după ce Nicolae Ciucă și-a dat demisia de la șefia PNL.

