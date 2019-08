De Daniel Conțescu,

Iftimoaie și partenerii săi de afaceri, Mitriță Alexa și Ionuț Buzelan, s-au angajat să achite, în schimbul celor două proprietăți, suma totală de 550.000 de euro. Dacă primii doi au achitat parte din obligații, 100.000 de euro, respectiv 150.000 de euro, Iftimoaie n-a dat nimic din treimea sa (183.333,33 euro).

Ca să probeze spusele când acuză că are de luptat cu o mafie la nivel local, ieșeanca Daniela Sgârcitu, fiica Iuliei Juncu și moștenitoare legală, a pus la dispoziția Libertatea discuții telefonice.

În dialoguri, Daniela Sgârcitu l-a avut interlocutor pe Ionuț Buzelan, unul dintre cei trei cumpărători ai casei pe care a moștenit-o de la mama sa.

Omul de afaceri discuta amical cu Daniela Sgârcitu. Dialogul datează de acum trei ani, înainte ca Buzelan să plece definitiv din țară, stabilindu-se în SUA.

Buzelan, 45 de ani, însurat și cu trei copii, admite că a intrat într-o afacere urât mirositoare, de care nu se delimitează. I-a dat dreptate femeii care invocă escrocheria pusă la cale.

Agentul imobiliar a plătit cel mai mult dintre cei trei cumpărători, 150.000 de euro, având un rest de plată de numai 33.333 de euro, pentru a putea intra în posesia treimii sale.

Ionuț Buzelan se plânge că, la rându-i, a fost tras pe sfoară de ceilalți doi parteneri. În timp ce Alexa a plătit 100.000 de euro, Iftimoaie nu poate dovedi că a dat vreun leu.

Daniela Sgârcitu îi relatează lui Ionuț Buzelan cum i-a murit tatăl. Inima bătrânului a cedat după ce a aflat despre încrengătura imobiliară care amenița să-i arunce familia afară din casă.4

Daniela Sgârcitu: Domnu Buzelan, în altă ordine de idei, de ce toate necazurile au picat pe capul meu? Știți că tatăl meu, anul trecut, a primit un plic, de la un executor judecătoresc pe numele lui Alexa. La ora 1 (n.r. – 13.00), poștașul i-a adus plicul, nu l-a desfăcut. A citit, a văzut despre ce e vorba, i s-a făcut rău. Seara, la ora 9 (n.r. – 21), a făcut infarct și a murit.

Ionuț Buzelan: Doamne…

D.S.: Condiții în care tatăl meu nu avea probleme. El își făcea tratamentul, ținea regim alimentar, se ținea foarte bine. A făcut infarct și a murit când a văzut plicul. L-a sunat pe un văr de-al lui de la Piatra Neamț și i-a spus: “Uite, mă, Ionele, ce plic am primit. Rămân pe drumuri cu copiii ăștia! Ce mă fac eu?”. Și unchi-miu i-a zis lui tăticu: “Sun-o pe Daniela (n.r. – Sgârcitu) și vorbește cu ea. Poate-ți dă un sfat, vedeți ce faceți împreună”. N-o mai apucat. Că tăticu o zis: “Lasă c-o sun mâine dimineață, că de-acum cred că e cu asta mică, cu școala, e ocupată cu lecțiile, e și ea supărată, lasă c-o sun mâine dimineață și vorbesc cu ea pe îndelete”. Ca la ora 10 să mă sune băiatul meu, disperat, și să-mi spună: “Mama, mama, tata moare (n.r. – bunicul copilului). I s-o făcut rău”. O chemat și o ambulanță și un SMURD o venit, ca să-l resusciteze. De ce a murit tatăl meu? Spuneți-mi și mie, domnul Buzelan, de ce o murit tatăl meu? Puteam cu hârtiile alea să mă duc direct la Parchet și îl acuzam de crimă pe Alexa! De ce? O murit în brațele fiului meu. Uitați câte necazuri am avut din cauza nenorocirii ăsteia.

Deși n-a achitat restul de plată și fără a avea acordul partenerilor de afaceri de care era legat prin contract, familia Alexa a reușit să-și facă buletin la adresa la care se află casa neachitată.

D.S.: Când l-am întrebat pe Alexa, spuneți-mi și mie ce se întâmplă. Domnul Buzelan, de la București, știe acest lucru? “Eeee, trebuie să se obișnuiască că a luat o mare țeapă”. Da? Încotro s-o apuc? Eu sunt singura care m-am luptat cu niște rechini imobiliari. Disperată, că am niște copii care rămân… Riscam să rămân pe drumuri. Plus de asta că mi-au murit și părinții. Culmea este că tatăl meu a murit în urma unei hârtii primite pe numele lui Alexa. Dumneavoastră v-ați dat acordul ca Alexa să-și facă buletin acolo?I.B.: Asta voiam să vă întreb și eu, că am aflat și eu între timp că are buletin acolo… Și voiam să vă întreb: cum a reușit să-și facă buletin acolo?



D.S.: Vă spun eu cum a reușit. Tot îi venea corespondența pe Nicolae Gane, nr. 17. Îi zic lui Dan, soțul meu: “Se întâmplă ceva”. M-am uitat de unde vin plicurile. Văd un executor judecătoresc, nici nu mai știu numele. Dau telefon: “Bună ziua, știți, mă numesc cum mă numesc, adresa la care locuiesc… Ați trimis niște plicuri la această adresă pe numele lui Alexa Mitriță. Vă rog frumos, spuneți-mi și mie de unde aveți această adresă? “Păi, am verificat la buletine”. Buuun. Mă întâlnesc cu Ciprian (n.r. – fratele Danielei). Îi spun situația și îl întreb: “Ce facem? Te rog frumos du-te până la Evidența Populației și vezi despre ce e vorba”. A făcut o cerere, s-a dus la șefa de la Evidența Populației, la care tipa îi zice: “Dar nu avea voie să-și facă buletin. N-o avut nici măcar acordul celorlalți coproprietari. Dar atât timp cât este un litigiu, nu avea voie să-și facă buletin. Acum dacă tot și-a făcut, să vedem ce-o să urmeze!” Dv., domnul Buzelan, când auziți o chestie din asta, cum reacționați.

I.B.: Da, din nou, vă dau totală dreptate.

«Considerați că mi-a dat cu colac și cu lumânare!»

Cinismul lui Iftimoaie, descris de Daniela Sgârcitu. La telefon, Ionuț Buzelan îi plânge de milă femeii pentru faptul că n-a făcut în timpul prevăzut de lege încuviințările de executare silită. Una îl viza chiar pe el, pentru un rest de 33.333 de euro!



D.S.: Când eu eram cu mașina încărcată de lucruri și cu fetița asta mică înghesuită între pachete, știți ce mi-a spus Iftimoaie, că m-am întâlnit cu el la “3 Iazuri” (n.r. – restaurant). Și mi-a râs în nas: “Hă, hă, hă! Știți, n-aveți dv. bani să vă judecați cu noi! Da? Considerați că mama (n.r. – Iulia Juncu) mi-a dat cu colac și cu lumânare (n.r. – adică de pomană).

I. B.: Doamne ferește!

D.S.: Da? Spuneți, domnu Buzelan, dacă erați în loc meu, ce făceați?

I.B.: De-asta vă spun și de-asta mă doare sufletul. De ce n-ați făcut la timp, de ce n-ați făcut-o în perioada… Acum, situația dv. este, cu toată sinceritatea… Nu este roză… Nu este roză! De ce nu ați făcut în perioada.

D.S.: Deci, eu am făcut în.. Nu este prescris, absolut, da? Alexa tot încerca să mă lămurească pe mine că este prescris. Nu este prescris. Este vorba de un drept real imobiliar imprescriptibil, da? Asta e o datorie, nu este o creanță, prin care eu am moștenit-o și am făcut actele legal. Instanța mi-a aprobat. Ce să fac, domnu Buzelan? Eu puteam să rămân pe drumuri, ca Alexa să-și facă afacerile lui? Spuneți-mi și mie, domnu Buzelan.

I.B.: Păi tocmai de asta vă spun, doamna Dana. Dacă, mă repet, dv. ați depus toate diligențele. Nu ați găsit cale de dialog și la mine. Îmi pare foarte rău.

D. S.: Eu am încercat să vă sun. Nu mi-ați răspuns. Lasă, nu-i nimic, tot eu aia, poate are afaceri, se duce într-o parte în alta, nu poate să-mi răspundă chiar oricând, o să mă sune dumnealui. Nu m-ați sunat. Am mai insistat eu cu telefonul. Și mi-ați spus chestia asta. Mi-ați spus să iau legătura cu Alexa, la care Alexa îmi spune: “E, Buzelan să se obișnuiască cu ideea că o luat o mare țeapă!”. Deci, eu eram mingea de ping-pong între cei trei.

I. B.: Așa este și vă dau dreptate. Numai că vă spun cu toată sinceritatea că trebuia să faceți cu ani de zile în urmă, ca să aveți, într-adevăr, câștig de cauză. Chiar dacă instanța… Vă dați seama, eu nu pot să stau cu mâinile-n sân. Cu toată sinceritatea vă spun, nu pot să stau cu mâinile-n sân.

I. B.: Spuneți-mi, deci Iftimoaie nu a plătit nimic.

D.S.: Da, nu a plătit nimic.



I.B.: Eu, adică nu vă pot face promisiuni, că nu cunosc. Mă gândesc să fac niște discuții. În măsura în care eu vă dau un scenariu posibil, în măsura în care… Dv. credeți că se poate vinde astăzi acolo? Întreb. Ar fi o șansă să se vândă?

D.S.: Dar nu știu ce să vă spun în situația dată.



I.B.: De ce vă întreb? Eu chiar n-am cunoștință dacă se poate. Nici nu știu ce prețuri mai sunt, habar n-am. Dar, în măsura în care există o astfel de variantă, ar trebui să încercăm, în special de la cel care nu a plătit, să-i luați cota. Adică, el ar trebui să renunțe la cota lui și să v-o transfere dv.

D.S.: Adică. Deci Iftimoaie n-a dat nici un leu. Nici un euro. Din cota lui, să cedeze bucata lui de casă în contul acelei sume.



I.B.: Așa e moral. Dacă n-ai plătit, e normal să n-ai ceva ce n-ai plătit. În primul rând moral, el asta ar trebui să facă. Mă repet. Dar dacă am reuși să facem o astfel de schemă, ca să zic așa, numai scheme au făcut ăștia, ați intra de drept în proprietatea acelei cote, rămânând ca diferențele dintre mine și Mitriță Alexa să le reglăm sub diferite forme.

Nu vreau să mă prelevez de vreo situație. Este cert că eu sunt, chiar dacă fără nici o intenție, și sunt de bună-credință, este cert că sunt băgat într-o cloacă de infractori, cum sunt. Asta e un lucru cert. Și nu vreau să fac apel la dv. sau la domnul Juncu, să mă considerați pe mine altfel decât sunt ei. E o realitate, sunt pe acte. Ionuț Buzelan



Este adusă în discute Alice, fiica din prima căsătorie a Danielei Sgârcitu. Este socotită principala “verigă slabă”, fiind cea de care s-au folosit și au profitat băieții din mafia imobiliară. Daniela Sgârcitu își prezintă fiica drept o victimă.

I.B.: Ei nu ar fi făcut. Nu ar fi putut să ajungă la ce s-a ajuns dacă nu ar fi avut relația de amiciție, de prietenie cu Alice. Alice i-a “ajutat” foarte mult, lucru pe care probabil îl știți și dv.

D.S.: (femeia înțelege greșit Alexa, în loc de Alice). Dar Alexa este cunoscut în tot Iașiul, și nu numai în Iași, de mare escroc. Ce să mai discutăm…

I.B.: Da, da. Nu, nu, nu, vorbesc de Alice. Alice i-a ajutat.

D.S.: No, haideți, domnul Buzelan, și cu ce i-a ajutat Alice?

I.B.: Nu mă înțelegeți greșit, că nu vă acuz, Doamne ferește. Ei au avut o slăbiciune. Au avut pe cineva în interior slab cu care și-au făcut mendrele.

D.S.: Vrei să știți că Alice a picat, efectiv, ca o muscă în toată chestia asta? I-a adus pe cei trei clienți, au escrocat-o pe Alice până la ultimul leu. Mașina pe care a cumpărat-o Alice, un Audi de 40.000 de euro, persoana respectivă care era prieten foarte bun cu Alexa… A dus-o pe Alice să amaneteze mașina la un prieten de-al lui Alexa care i-a falsificat semnătura în acte și a pierdut și mașină de 40.000 de euro.

I.B.: Sunt convis, că dacă…

D.S.: Vreau să vă spun că prin intermediul lui Alexa, părinții mei au cumpărat acel apartament pe Independenței, unde și-acolo s-a falsificat un contract de intermediere. Și, la un apartament de până în 90.000 de euro, s-a luat 115.00 de euro plus comisionul foarte mare dat la o firmă care nici măcar nu avea în actele firmei agenție imobiliară. S-a umblat cu falsuri de la un cap la altul. Și toți banii s-au întors unde?

I.B.: Of, of, of… Apartamentul?

D.S.: Am fost nevoită să-l vând (n.r. – cu 60.000 de euro), erau datorii mari. După moartea lui tăticu, cum să achit eu datorii pentru un bun pe care nu l-am folosit? Apartament pe care s-au pierdut cel puțin 50.000 de euro

I.B.: Doamne, Doamne, Doamne…

D:S.: Și l-am vândut să achităm datoriile. Ce să vă zic? S-a mers cu escrocheriile pe toate părțile.

I.B.: Așa este, se vede, se vede!

