De Daniel Conțescu,

În 2008, fostul luptător Ionuț Iftimoaie a cumpărat, împreună cu alte două persoane, o vilă și un teren în Iași, de la Iulia Juncu, o femeie în vârstă de 76 de ani.

550.000 de euro a fost valoarea tranzacției, din care sportivul nu a plătit nici un leu.

Iftimoaie figurează însă în acte ca proprietar, alături de ceilalți doi cumpărători, care au achitat, la rândul lor, doar o parte din bani, restul urmând să fie plătit în rate, conform înțelegerii cu proprietara.

Moștenitorii bătrânei, care între timp a decedat, încearcă de câțiva ani să recupereze suma restantă și să limpezească situația casei în care au rămas dar care, potrivit actelor, are alți proprietari.

Fiica bătrânei susține că s-a ajuns aici pentru că mama ei a fost păcălită de o rețea de rechini imobiliari și îl acuză pe Iftimoaie de rea-credință.

Libertatea a mers pe firul poveștii, a luat toate părerile și vă prezintă faptele.

Proprietatea, în buricul orașului

Proprietatea în cauză se află în centrul Iașiului, pe strada Nicolae Gane nr. 17, în spatele Parchetului și la două străzi distanță de locuința fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader.

Casa familiei Juncu

Zona, una ultracentrală, i-a atras pe rechinii imobiliari, susține fiica bătrânei, Daniela Sgârcitu.

Potrivit femeii, aceștia au contactat-o pe mama ei, Iulia Juncu, și au convins-o să le vândă proprietatea.

Aceeași rețea, printr-un intermediar, a găsit și cumpărătorii: Ionuț Iftimoaie și soția lui Maria, soții Lidia și Mitriță Alexa din Iași, și Anca și Ionuț Buzelan din București.

De aici povestea începe să se complice.

Daniela Sgârcitu acuză că s-a profitat de naivitatea mamei sale, o femeie în vârstă de 76 de ani la vremea respectivă.

“I-au cumpărat vila la preț subevaluat și au convins-o să semneze un contract de vânzare-cumpărare în defavoarea ei”, spune femeia.

“La mijloc a fost o mafie imobiliară. Contractul de vânzare-cumpărare n-a avut clauze de reziliere. Unde s-a mai pomenit așa ceva? Deși nu au achitat toată suma, celor trei li s-a permis să facă intabularea. Iar soția unuia dintre ei, mai exact a lui Alexa, a declarat sub semnătură privată că și-a făcut buletin la adresă. Atunci, tatăl meu a făcut infarct și a murit”, continuă femeia.

Să ne întoarcem însă la firul poveștii, așa cum ne-a fost ea relatată de moștenitoarea Daniela Sgârcitu.

Studentul chiriaș vine cu ideea: «Dacă nu mai aveți bani, de ce nu vindeți casa?»

Viața liniștită a familei Juncu din Iași a fost dată peste cap în 2008 de gestul de bunăvoință al proprietarei vilei, Iulia Juncu.

La rugămintea nepoatei sale, Alice, fiica Danielei Sgârcitu, la care ținea ca la ochii din cap, bunica Iulia acceptă să-l primească în gazdă pe un anume George Ichim, pe atunci student în anul I la Drept.

Băiatul, tot din Iași, provenit din cercul de amici ai nepoatei, susținea ca are nevoie de o cămăruță a lui în care să învețe în sesiune, fără să fie stresat de părinți.

Faptele nuanțează însă personajul.

Bătrâna s-a îndurat de tânăr, l-a primit în casă și nu i-a luat chirie.

I-a cerut însă să-și plătească utilitățile: curentul electric și apa consumate, datorii de care tânărul s-a achitat o vreme. Apoi, nu a mai avut de unde și a lăsat-o pe femeie cu datorii la întreținere.

Tot el ar fi sfătuit-o pe bătrână, potrivit mărturiilor fiicei, să vândă proprietatea: “Dacă nu mai aveți bani, de ce nu vindeți casa? Vă găsesc eu cumpărător”, i-ar fi spus studentul femeii.

Intermediarul Petronel

Este momentul în care în scenă intră un alt personaj.

Petronel Poenaru – zis Petrică, un apropiat al fostului primar ieșean Gheorghe Nichita și un cunoscător al tranzacțiilor imobiliare din zonă, este prezentat proprietarei de studentul de la Drept.

Studentul George Ichim, cu microfonul, ținut de după gât de Petronel, la o petrecere de karaoke din ianuarie 2013

Intermediarul stabilește inclusiv prețul proprietății: 550.000 de euro, deși cei aproape 1.000 de metri valorau, la vremea respectivă, când România stătea pe o “bulă” imobiliară, aproximativ 1,2-1,5 milioane de euro, după cum aveau să stabilească, ulterior, experți independenți.

Petronel are putere de convingere asupra Iuliei Juncu și bate palma cu femeia.

Cu precontractul în mână, barbatul își dă apoi întâlnire cu tripleta Alexa-Buzelan-Iftimoaie.

Petronel se cunoștea cu Mitriță Alexa, care se ocupa cu astfel de operațiuni: cumpăra la prețuri subevaluate proprietăți pe care le revindea, iar profitul și-l băga în buzunar.

Tot Petronel l-a “agățat” în afacere și pe Iftimoaie.

Cum s-a făcut plata

Din cei 550.000 de euro, valoarea tranzacției, Iulia Juncu a primit doar 250.000. O parte de la de Mitriță Alexa, alta de la Ionuț Buzelan.

Diferența de 300.000 de euro a rămas neachitată, deși, conform contractului de vânzare-cumpărare, datat 6 iunie 2008, banii ar fi trebuit platiți eșalonat până la începutul lui 2009, când familia Juncu ar fi trebuit să părăsească locuința.

Voiau să vândă cu 1,3 milioane de euro

Daniela Sgârcitu spune că cei trei cumpărători intenționau să vândă mai departe la un preț mai mare și din profitul obținut să achite diferența de 300.000 de euro.

Numai că lucrurile s-au complicat, iar criza financiară din 2008 le-a dat planurile peste cap.

“Când ne-am întâlnit cu domnul Iftimoaie, a spus că nu este interesat să locuiască acolo și că deja a găsit un client care să-i ofere 1,3 milioane euro, dar mai așteaptă, că nu îi convine să vândă atât de ieftin. La această discuție, el ne-a oferit două imobile, câte unul pentru mine și pentru fratele meu, în valoare de 100.000 de euro fiecare, în spatele Grădinii Botanice din Copou. Astfel, mi-am dat seama că vânează zone unde locuiesc persoane în vârstă, ușor de manevrat. Consider faptul că această casă a fost vândută la prețul derizoriu de 550.000 euro, o foarte mare escrocherie imobiliară, și considerăm că niște bătrâni la vârste de peste 76 de ani, care nu cunosc nici măcar prețul corect al unui euro, au fost induși în eroare pentru a vinde acest imobil”, a concluzionat Daniela Sgârcitu.

Când am aflat cum a fost vândută casa, am albit!

Femeia spune că a aflat de la vecini că vila s-a vândut. “Când am aflat cum a fost vândută casa, am albit. În perioada aceea, stăteam mai mult la Bucuresti, unde muncea soțul meu, dar aveam domiciliul la Iași și tot acolo aveam și sediul social al firmei. A trebuit să-mi închid firma, am pierdut toate contractele”, ne-a spus Daniela Sgârcitu.

Proprietara moare, fiica își scoate certificate de moștenitor

Anii trec, banii nu sunt recuperați.

În 2010, Iulia Juncu moare, în urma unui cancer galopant, iar șase ani mai târziu se stinge și soțul ei.

Daniela Sgârcitu scoate certificat de moștenitor și încearcă să recupereze restanța de 300.000 de euro.

Pierde însă procesele și dă vina pe executor, care i-ar fi făcut încadrarea greșit, iar instanța nu i-a permis să recupereze banii, pe motiv că a făcut solicitarea după termenul legal. Adică, după prescriere.

Luptătorul are de dat 183.333,33 de euro

Ionuț Iftimoaie

Primul executor judecătoresc la care apelează Daniela Sgârcitu, Bogdan Tufeanu, împarte sumele pe care fiecare parte le are de achitat: 33.333,33 de euro în dreptul lui Buzelan, lui Alexa îi revin de plătit 83.333,33 euro, iar Ionuț Iftimoaie trebuie să scoată din buzunar 183.333,33 euro (respectiv 33% cota parte indiviză din proprietate), fiecare cumpărător deținând câte 1/3 cota parte indiviză din proprietate și astfel depune acțiune în instanță pentru încuviințarea executării silite.

Executorul “omite” însă faptul că se judecă în camera de consiliu la Judecătoria Iași “fără citarea părților”, și îi solicită lui Alexa Mitriță (cumpărătorul din Iași al imobilul) să depună la instanța de judecată un punct de vedere în ceea ce privește termenul de prescripție.

Astfel, instanța de judecată, ținând cont doar de declarațiile lui Alexa, nu acordă încuviințarea executării silite.

Este momentul în care Daniela Sgârcitu își retrage dosarul de executare și apelează la un alt executor, Dragoș Iovu.

Acesta întocmește nu unul, ci trei dosare de executare pentru fiecare cumpărător în parte: Judecătoria Iași pentru Alexa Mitriță, Judecătoria Buftea pentru Ionuț Buzelan și Judecătoria Moinești pentru Ionuț Iftimoaie.

“La Judecătoria și la Tribunalul din Iași, soluția instanței a fost de respingere a executării silite pe motiv că “din 2009 până în 2016” deja au trecut 10 ani, la Judecătoria Buftea și la Tribunalul Buftea au fost nenumărate tertipuri pentru a pierde procesul, iar la Judecătoria Moinești și la Tribunalul Bacău, mi s-a obstrucționat dreptul la apărare. Eu de ce nu am avut voie să mă apăr? Pentru că Iftimoaie e mare vedetă la TV?”, se revoltă Sgârcitu.

Buzelan, cel mai «ars»

Dar cum s-a ajuns ca Ionuț Iftimoaie să aibă de dat suma cea mai mare, de 183.333,33 de euro? Extrasele de cont și înscrisurile bancare aflate la dosar le-au arătat executorilor judecătorești că luptătorul nu cotizase nici un euro.

Doar Alexa și Buzelan își achitaseră parte din îndatoriri, 100.000 de euro, respectiv 150.000 de euro.

Curtea casei care le-a atras atenția afaceriștilor imobiliari

Iftimoaie n-a plătit, n-are drept asupra imobilului, în sensul că nu-l poate folosi, nu poate intra în casă, dar ține pe ghimpi familia moștenitoare.

Nici relația cu ceilalți doi parteneri nu este una cordială. N-au fost solidari din start în această acțiune, așa că nu se pot acționa unul pe altul în judecată, pentru neplată de cotă parte.

Cel mai “ars” a ieșit din afacere Buzelan, cu 150.000 de euro achitați. De altfel, bucureșteanul reclamă cursa în care a fost atras. O descrie, într-un material pe care urmează să-l publicăm, ca pe o “țeapă” în trei, din care Iftimoaie a ieșit singurul întărit.

Tactici și tehnici de manipulare

Analizând în detaliu cazul în cei 11 ani trecuți de la momentul vânzării, urmașii Iuliei Juncu sunt convinși că rechinii imobiliari au venit la pont. Și fac sinteza dosarului.

În primăriile din țară, spun ei, există angajați, care cunosc în detaliu locațiile în care stau bătrâni singuri, fără urmași, sau case ce pot fi ușor “vânate”. Indivizi de genul lui Petronel Poenaru, omul “cu antene” care l-a ajutat pe Gheorghe Nichita în campania electorală.

Apoi, familia mai vorbește despre un plan atent ticluit, cu o “săgeată” plantată în casa bătrânei, studentul Ichim, care s-ar fi pretat inclusiv la urmăriri după perdea și pe la colțul casei, când rudele veneau în vizită.

Ichim n-a mai apărut în peisaj după ce s-a vândut casa, alimentând teoria.

Bătrânei i s-ar fi transmis explicit să nu ia legătura cu familia. Așa se justifică faptul că fiica Iuliei Juncu, care stătea mai mult la București, a aflat de la vecini că s-a vândut casa.

Bătrâna n-a spus nimănui din familie că vinde cu jumătate de milion de euro o proprietate care valora dublu. Nici măcar soțului! Fiind vorba despre o moștenire obținută înaintea căsătoriei, doar Iulia Juncu avea drept asupra proprietății.

Se ridică întrebarea dacă femeia era în plenitudinea facultăților mintale. Iftimoaie afirmă că la dosar există expertiza medicului de familie, dar Daniela Sgârcitu îl combate: a adus doar o hârtie cu o înșiruire a bolilor, nu o dovadă că nu suferea o boală psihică.

Cum se făcea spionajul

Ca un adevărat agent, Petronel călca prin bătătură doar când soțul Iuliei Juncu era plecat la piață, ritual pe care bătrânul îl făcea zilnic. Iar într-o zi, băieții au urcat-o în taxi pe bătrână, au dus-o la notar și au pus-o să semneze contractul de vânzare-cumpărare întocmit după bunul lor plac.

Și cu casa, și cu banii

Suveica pusă la cale de mafia imobliară cuprindea și oferirea unui apartament în care bătrâna să locuiască după ce părăsea vila.

Locația i-a fost oferită la un preț supraevaluat, 120.000 de euro, deși apartamentul, vândut mai apoi din nevoie de lichidități, valora doar 65.000 de euro. Astfel, banii s-au întors, ușor-ușor, în proprietatea combinatorilor.

Cine erau vânzătorii

Vânzătorii erau două persoane onorabile. Iulia Juncu a lucrat ca inginer chimist, iar soțul, Petru, ca inginer constructor, și s-a aflat în relații bune cu Ion Iliescu, cât timp primul președinte al României post-revoluționare a fost prim-secretar PCR la Iași, perioada 1974-1979.

Iulia Juncu, alintată Coca

Petru Juncu

În loc de epilog

Între tabere se derulează în prezent un război al nervilor. Situația la zi arată astfel: familia care a vândut nu poate face nici o mișcare în propria casă, iar cealaltă parte a dat bani, însă nu pe toți, motiv pentru care nu poate folosi bunul.

Daniela Sgârcitu: «Îi propun lui Iftimoaie să ne dea, mie și soțului meu, partea lui»

“Vreau să-mi rezolv situația locativă. Nici o reparație nu pot face în casă, din pricina acestei situații. Îi propun public lui Iftimoaie să facem ieșirea din indiviziune, adică să meargă la notar și ne dea nouă, mie și soțului, partea lui, cea de 33,33%. Din acte reiese clar că n-a plătit nimic din suma achitată deja, de 250.000 de euro. Astfel, iese pe zero, nici nu câștigă, nici nu pierde. Așa își poate dovedi buna-crediță”, este mesajul Danielei Sgârcitu. mesajul Daniele Sgârcitu, fiica bătrânei

Ionuț Iftimoaie: «Să cumpere doamna celelalte două părți de la partenerii mei»

Cum răspunde Ionuț Iftimoaie: “Să cumpere doamna celelalte părți de la partenerii mei, Alexa și Buzelan, și promit că îi cedez gratis partea mea. O să fiu eu ultimul. Merg la notar și semnez. Aici dovedește și dânsa că are bună-credință, că nu vreau să rămână dânsa și cu casa, și cu banii. A luat 250.000 de euro și locuiește în casă de 11 ani. Și nu trebuie să-i dovedesc eu dânsei că am plătit. Am 33,33%, conform intabulării, așa că asta contează și nu am nimic de adăugat”.

Iftimoaie are de luat bani!

Ultimul croșeu din acest infinit schimb de lovituri, operațiune începută acum 11 ani, a fost expediat pe 2 iulie, când instanța a încuviințat cererea lui Iftimoaie ca familia Sgârcitu să fie executată pentru cheltuielile de judecată, circa 9.000 de lei.

Suma rezultă de pe urma procesului pe care fiica proprietarei l-a pierdut în Bacău, la care Iftimoaie a contestat executarea pe motiv că nu s-a făcut în termenul legal. Și a câștigat.

În acest timp, Daniela Sgârcitu se plânge că situația a pornit strâmb de la executorul judecătoresc, care a făcut eronat încadrarea, luând în calcul anul în care s-a semnat contractul și nu momentul în care a devenit moștenitoare a proprietății care i-a revenit de la mama sa, după ce a făcut succesiunea.

Actele de moștenitoare au ieșit în 2016, iar femeia susține că, potrivit legii, are la dispoziție 10 ani pentru a reclama primirea sumelor restante prin executarea silită a debitorilor.

În episodul următor, îi vom pune față în față pe Daniela Sgârcitu și pe Ionuț Iftimoaie, în două interviuri în care fiecare își prezintă situația. De asemenea, veți afla detalii surprinzătoare despre ceilalți doi cumpărători.

În episodul 3, înregistrări ale discuției dintre un membru al “bandei” de rechini imobiliari și urmașa vânzătoarei.

