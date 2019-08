De Daniel Conțescu,

În episodul de astăzi, Libertatea vi-i face cunoscuți pe partenerii de afaceri ai fostului sportiv: Alexa și Buzelan.

Daniela Sgârcitu, fiica bătrânei care în 2008 și-a vândut proprietatea din centrul Iașiului la un preț subevaluat de cei trei, este foc și pară în special pe Iftimoaie, care nu și-a plătit partea de 33,33%, dar a ales să rămână “agățat” în afacere, după ce a scăpat de executare.

Daniela Sgârcitu a vorbit cu reporterii Libertatea.

Libertatea: Presupun că ați căutat să rezolvați situația cu Iftimoaie…

Daniela Sgârcitu: Iftimoaie m-a amenințat: “N-aveți timp și nici bani să vă judecați cu noi!”. Poate se aștepta să moară și acești moștenitori, ca să intre în posesia casei? Apoi, la o altă discuție, mi s-a adresat: „Baba (n.r. – Iulia Juncu, persoana care a vândut proprietatea, mama Danielei Sgârcitu) putea să-mi dea mie casa, cu colac și cu lumânare, adică de pomană!”. În urma discuțiilor cu Alexa Mitriță, acesta mi-a spus că Iftimoaie solicita suma de 50.000 de euro pentru a se retrage din această asociere. Adică n-a dat nici un ban, dar vrea suma asta?

Iftimoaie, care este singurul dintre cei trei care n-a dat bani, vrea să intre în posesia casei fără să o achite! A făcut contestație la executare și a câștigat, pentru că executorul mi-a făcut încadrarea aiurea! Daniela Sgârcitu

– Cum așa?

– La executorul judecătoresc, primul, Alexa a intrat în camera de consiliu, i-au ascultat argumentele și i-au dat dreptate. Așa ceva? Cam asta e țara în care trăim. Am pierdut toate procesele la procedura de executare. M-au terminat! De ce le-am pierdut? Pentru că executorul judecătoresc Dragoș Iovu mi-a făcut încadrarea greșit și a făcut și trei dosare de executare știind clar că aceștia or să conteste executarea. Nici măcar ei nu știau de când începe să curgă termenul de prescripție. Și Buzelan, și Alexa au făcut câte două contestații la aceeași executare. Așa se face că și Iftimoaie, deși n-a dat nici un ban, a ajuns să câștige o treime din casă. Dar mai am căi de atac. Adică, Iftimoaie, care este singurul dintre cei trei care n-a dat bani, vrea să intre în posesia casei fără să o achite! A făcut contestație la executare și a câștigat, pentru că executorul mi-a făcut încadrarea aiurea! Astea sunt legi? În Iași există o mafie imobiliară formată din polițiști, procurori, judecători, avocați, notari, executori. Sunt toți mână-n mână. Sunt degetele de la aceeași mână. Sunt 11 ani de escrocherii. Din 2008 durează acest caz. Timp în care eu am cheltuit o mulțime de bani și sunt epuizată, că îmi pot pierde casa și să rămân pe drumuri pentru escrocheriile lor. Consider că tot ceea ce se întâmplă este inuman.

De fiecare dată când încercam să ajung la o mediere cu Alexa, acesta îmi spunea că Iftimoaie și Buzelan trebuie să se obișnuiască cu ideea că și-au luat o mare țeapă

Daniela Sgârcitu

– Cine sunt Alexa și Buzelan?

– Acest Alexa, care acum este la închisoare, apare în mai multe litigii de acest gen, în Iași. Un domn s-a sinucis, după ce și-a pierdut casa în acest mod. De fiecare dată când încercam să ajung la o mediere cu Alexa, acesta îmi spunea că Iftimoaie și Buzelan trebuie să se obișnuiască cu ideea că și-au luat o mare țeapă. Buzelan s-a îndurat să-mi răspundă după o jumătate de an și m-a întrebat de ce îl caut pe el, că eu să vorbesc cu Alexa, că ei așa s-au înțeles, ca Alexa să rezolve problema.

Asta cum se numește?! Cumperi un bun, plătești un avans, apoi nu mai plătești nimic și tragi de timp, poate mor între timp și așa intri în posesia unui imobil fără să plătești

Daniela Sgârcitu

– Iftimoaie spunea că are ofertă de 1,3 milioane de euro pentru casă. De ce nu s-a făcut tranzacția, astfel încât mama dumneavoastră să-și primească toată partea?

– Asta nu știu. Dar cred că s-au țepuit între ei! Altfel, nu-mi explic. Alexa venea și spunea că Buzelan și Iftimoaie au de dat bani, ăștilalți aruncau pisica în curtea lui. Și tot așa… Asta cum se numește?! Cumperi un bun, plătești un avans, apoi nu mai plătești nimic și tragi de timp, poate mor între timp și așa intri în posesia unui imobil fără să plătești.

– Știți cumva dacă Iftimoaie și-a înstrăinat bunurile, ca să nu fie executat?

– Știu că Alexa are un proces de partaj și mai multe dosare de executare. La Iftimoaie nu cunosc.

Casa familiei Juncu

– Cine locuiește acum în casă?

– Eu, soțul și copiii. Dar riscăm să ajungem în stradă, la cum merg procesele!

– Alice unde este acum? (n.r. – Alice este fiica Danielei Sgârcitu, despre care Iftimoaie spune că ar fi avut acces la contul proprietarei Iulia Juncu și că i-ar fi cheltuit banii)

– A făcut și ea niște greșeli, dar de plecat din țară a făcut-o de frică, fiind amenințată cu moartea! Toți mafioții ăștia au amenințat-o: “Tu vei fi găsită într-un șanț, cu gâtul tăiat!”. În ce țară trăim?

– Ce s-a întâmplat cu părinții dvs.?

– În 2008 s-a vândut imobilul. În 2010, de la atâta stres din cauza cumpărătorilor, mama face un cancer galopant și în două luni moare. La 6 ani de atunci, în 2016, tata primește un plic de la executorul judecătoresc, pe numele lui Alexa. Pe la ora 13, 13.30, a venit poștașul, iar seara a făcut infarct și a murit în brațele fiului meu, cu nepotul în casă! Înainte, Iftimoaie l-a tot amenințat pe tata! În toată această perioadă, de la moartea mamei, eu și tatăl meu am primit foarte multe amenințări de la Alexa Mitriță, făcând caz foarte mare de relațiile lui cu Poliția și cu executorii. Soția lui Alexa și-a făcut deja carte de identitate pe adresa mea, dând o declaratie falsă, sub semnătură olografă că ea împreună cu copiii au domiciliul în Iași, str. N.Gane, 17 – fapt pentru care am făcut și plângere penală pe numele lui Alexa Lidia. Din cauza acestei mafii, eu risc să ajung în stradă cu copiii. Eu, la 55 de ani trăiți în această casă, alegând să rămân alături de părinții mei, nu am nici măcar posibilitatea să-mi fac buletin și trăiesc această umilință din partea acestui grup infracțional. Soțul meu a făcut două infarcte din cauza lor. Precizez inclusiv faptul că impozitul pe imobil a fost plătit de familia mea până la data executării, 2017, ei refuzând să anunțe în termenul prevăzut de lege de 30 de zile la Administrația Financiară cumpărarea acestui imobil. Asta cum se numește?



Ionuț Iftimoaie a acceptat să spună și el varianta lui.

„Eram proprietari pe hârtie, la Cadastru, dar nu puteam folosi bunul”

– Ionuț, care e povestea casei din Iași?

Ionuț Iftimoaie: Cum să fie? Am cumpărat o proprietate, un teren și o casă, dar a venit criza și n-am făcut nimic. Nu este prima oară când această doamnă se plânge în presă. Am decis să vorbesc acum, deși m-au căutat și alții în legătură cu acest subiect. Sper să fie prima și ultima oară.

Ionuț Iftimoaie

– Așa…

– Despre casă ce să zic? Când ne-am decis s-o cumpărăm, nu avea actele în regulă, așa că am dat un avans de 100.000 de euro, trecut în precontract, și am așteptat să iasă hârtiile. Trăia bătrâna. Nu mai spun că au încercat să vândă și altcuiva casa, dar am fost atenționați de la Cartea Funciară despre mișcare. Până la urmă, s-a încheiat cu noi contractul de vânzare-cumpărare.

– Mai departe…

– Prețul era de 550.000 de euro cu rest de plată. Eu am fost cel care i-a sugerat notarului să stipuleze în contract că bătrânii pot sta în casă până la finalizarea tranzacției. După un timp, apare această doamnă, Daniela Sgârcitu, fiica proprietarei. Când a auzit că se vinde casa, s-a gândit că are mamă! Până atunci, erau certate, n-o băga în seamă!

La notar am dus hârtie de la medic că au discernământ. Și aici am închis subiectul că a păcălit cineva pe altcineva Ionuț Iftimoaie

– Nu are importanță ce relații de familie aveau, să discutăm aplicat, pe caz.

– Pe caz discutăm! După cei 100.000 de euro, am virat alți 150.000 de euro. Atunci a intervenit această doamnă, care ne-a spus: “Restul de bani să mi-i dați mie în cont”. Fiică-sa (n.r. – Alice Juncu) avea acces la contul bătrânei și probabil îi cheltuia. Dar ce treabă aveam noi cu situația din casa lor?

– I-ați păcălit pe bătrâni?

– La notar am dus hârtie de la medic că au discernământ. Și aici am închis subiectul că a păcălit cineva pe altcineva.

– Fiica proprietarei mai spune că n-ai plătit nici un euro, din cei 250.000 de euro.

– Dar e problema dumneaei asta? Înțelegerile între mine și ceilalți doi mă privesc doar pe mine. Știe dânsa ce pact aveam noi, în trei?

După ce am investit 250.000 de euro, a venit criza și ne-am blocat Ionuț Iftimoaie

– Să revenim la derularea evenimentelor…

– A venit criza, iar oportunitatea de business s-a închis. Plănuiam să facem PUZ, să obținem autorizație de construcție și să vindem proiectul cu 800-900 de euro metrul pătrat unor investitori, care să construiască un bloc. Nu era speculă, căci aduceam îmbunătățiri zonei. Dar după ce am investit 250.000 de euro, a venit criza și ne-am blocat.

– E corect că n-ați mai plătit persoanei de la care ați cumpărat?

– Da. În 2010, eu am făcut o procură la notar prin care îi cedam lui Buzelan partea mea. Cum stăteam eu liniștit, în 2017 mă trezesc cu hârtie de la executorul judecătoresc, că am de plătit vreo 183.000 de euro. Noi datoram, la comun, 300.000 de euro, dar eu aveam de plată mai mult de 33,33% din sumă. Cum venea asta? Buzelan îmi spune apoi că nu puteam să-i cedez lui partea mea, cât timp eram parte. Așadar, n-a contat hârtia la notar.

Curtea casei care le-a atras atenția afaceriștilor imobiliari



– Nu ai plătit nici după somație.

– Am făcut contestație la executare, prin 2017, 2018. Era o situație ciudată. Eram proprietari pe hârtie, la Cadastru, dar nu ne puteam folosi de bunul respectiv.

– Până nu achitați toată suma, cum era să puteți folosiți bunul?

– Dar noi nu-l mai voiam! Nu ne-am folosit de bunul respectiv. Am cerut anularea contractului. Se poate desface acel contract în orice moment. Sau dacă fiica proprietarea găsește vreun cumpărător, sunt dispus să discut cu dumneaei pe subiect.

S-a prescris dreptul acestei doamne de a ne executa silit în contul debitului. Dreptul de proprietate nu expiră, dar dreptul de a cere excutarea silită i-a expirat Ionuț Iftimoaie

– Partea cealaltă vrea însă restul de bani, adică respectarea înțelegerii. Și vrea banii de la voi…

– Pe mine nu mă mai interesează afacerea respectivă. Și nici pe ceilalți, cred. Alexa este în pușcărie, celălalt, Buzelan, este plecat în SUA, s-a mutat definitiv cu familia. Este CEO la o mare companie.

– Justiția ce a spus?

– Toate cele trei instanțe, de la București, de la Iași și de la Moinești au dat aceleași sentințe, atât la Tribunal, cât și la Apel. S-a prescris dreptul acestei doamne de a ne executa silit în contul debitului. Dreptul de proprietate nu expiră, dar dreptul de a cere excutarea silită i-a expirat. Asta a fost. Fondul, Apelul au spus același lucru. Am hotărâre definitivă și irevocabilă. Nu știu ce mai dorește această doamnă. Altă cale de atac nu mai are.

– Se teme că vei deschide alt proces, în care îți vei cere partea de 33,33% din imobil și că o vei da afară din casă.

– V-am spus situația celorlalți colegi. Cum crede că mă duc s-o scot din casă? Și cum se calculează cei 33% care sunt ai mei? Măsurăm camerele? De felul meu, sunt vecin bun, oricum. (râde) Această familie a stat în casa aia timp de 11 ani, iar în anii ăștia nu m-a văzut pe la poartă. Nu am înaintat un băț, în acest interval. Ce voi face cu adevărat este altceva. Cu banii câștigați drept cheltuieli de judecată, 8.000-9.000 de lei, îmi voi achita taxele și impozitele pe teren și pe casă, care din 2008 îmi tot vin și se tot acumulează. Nu v-a spus că a stat 11 ani în casă fără să achite un leu taxe și impozite?

De felul meu, sunt vecin bun, oricum Ionuț Iftimoaie

– Mai spune că executorul judecătoresc i-a făcut o “cheie”, ca să vă ajute pe voi, rechinii imobiliari.

– Dânsa l-a ales. Și pe primul, dar și pe al doilea executor judecătoresc. Așa că nu știu ce pretinde. Din partea mea, există disponibilitatea să ne așezăm la masă și să discutăm, dacă are vreun cumpărător, astfel încât să se stingă datoria la noi, iar dânsa să-și primească banii.

– Cum i-ai cunoscut pe Alexa și pe Buzelan? Primul pare dubios, genul de samsar imobiliar…

– A devenit dubios după ce l-am cunoscut eu. Era un om care se ocupa cu afaceri imobiliare. L-am cunoscut, am văzut o oportunitate de afaceri și aia a fost. Buzelan avea o agenție imobiliară în București.

– Doamna mai spune că ai amenințat-o să nu se pună cu voi.

– N-am discutat cu această doamnă în ultimii ani. A venit o singură dată, cu soțul, ne-am văzut, s-au ridicat de la masă, nici consumația nu și-au plătit-o. Să spună dacă a primit vreo somație de la mine în acest timp.

Această femeie doar se plânge pe Facebook și prin presă, atâta știe să facă Ionuț Iftimoaie

– A primit însă de la Alexa, tatăl său, care la câteva ore a și murit.

– Sigur, acum prezentăm cazul și cu aspecte de genul ăsta. O fi murit de la hârtia aia! Acum, această femeie doar se plânge pe Facebook și prin presă, atâta știe să facă. Atacă Justiția, atacă avocații, notarii, pe toată lumea. Să se uite la deciziile definitive și irevocabile primite în acest dosar. E ultima dată când discut acest subiect.

– Dânsa e supărată foc pe tine.

– E vina mea că a fost încadrată după Codul vechi și că i-a expirat perioada în care putea cere executarea silită? Noul Cod prevede 10 ani, cel vechi – 5. A fost trecută pe vechiul Cod. În 2016, când s-a decis să deschidă procesele, trecuseră cam 8 ani de la semnarea actelor. Poate cere rezilierea contractului, pe mine bunul respectiv nu mă mai interesează. Dacă găsește vreo soluție, să mi-o comunice. Vom găsi o cale convenabilă pentru ambele părți.

Ce spune executorul Iovu

La rândul lui, Dragoș Iovu a trimis un punct de vedere pentru Libertatea referitor la acuzele Danielei Sgârcitu. Executorul judecătoresc este făcut răspunzător pentru că a deschis trei dosare de executare, deși ar fi putut să fie doar unul. Iovu susține că pentru a-i executa pe debitori, moștenitoarea avea la dispoziție doar trei ani în care să reacționeze adresându-se instanței. Iftimoaie vorbește de 5 ani, iar Sgârcitu – de 10 ani (2016 – 2026).

Mitriță Alexa e la pușcărie, după un caz halucinant! Cu acte false, a vrut să ia un teren deținut de fratele regelui Carol al II-lea!

Mitriță Alexa este îngropat în dosare civile și penale având ca subiect litigii de acest gen. În prezent, Alexa este după gratii, fiind condamnat în 2017 la o pedeapsă de 4 ani cu executare, dictată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În 5 iulie 2012, DNA Suceava l-a trimis în judecată, alături de primarul comunei Broşteni, Stelian Chirilă, pe Mitriță Alexa din Iași, ca mandatar al unei persoane din Sinaia – Alexandru Teodor Reşcanu, pe baza unui act de donație falsificat. Alexa a obținut 2.300 de hectare de pădure de pe raza OS Broșteni, reprezentând 5% din cele 46.000 hectare aparținând domeniului regal Broșteni, proprietate recunoscută a principelui Nicolae, fratele mai mic al regelui Carol al II-lea. Prejudiciul cauzat statului român a fost estimat la suma de 10.435.100 de euro. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra terenului cu vegetaţie forestieră în suprafață de 2.292,90 ha, proprietatea lui Mitriță Alexa.

În ce-l privește pe Ionuț Buzelan, în 2016 acesta a lăsat baltă agenția imobiliară din București și a plecat definitiv din România, cu destinația SUA. N-a putut fi contactat de Libertatea.



