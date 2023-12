Palazzo Mangeruca a fost construit în urmă cu aproape 40 de ani în orașul Torre Melissa de mafia calabreză, cea mai puternică organizație criminală din Italia, ale cărei bande au făcut averi enorme prin contrabandă și traficul de droguri.

Clădirea ilegală, o fostă fabrică de mobilă cu 6 etaje, 6.000 de metri pătrați, situată pe drumul de stat 106, a fost mai întâi sechestrată, în 2007, și, ulterior confiscată, în 2009, de la Costantino Mangeruca, azi decedat, presupus lider ‘Ndrangheta, în cadrul unei operațiuni antimafia.

“Palazzo Mangeruca” in Calabria, southern Italy, was the symbol of #mafia power. This ‘eco-monster’ used as furniture store by the #Ndrangheta powerful crime syndicate was confiscated during a massive police raid. Today 400kg of explosive were used to blow it up. Ministers,… pic.twitter.com/A5B2XKfi2i