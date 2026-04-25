Potrivit poliției din regiunea Mikolaiv, femeia și-a lăsat copilul nesupravegheat într-o cadă plină cu apă, cu robinetul deschis și scurgerea închisă.

Ea s-a retras într-o altă cameră pentru a se odihni, însă a adormit și s-a întors abia după două ore. Când a revenit, l-a găsit pe copil fără semne de viață.

Într-o încercare disperată de a-l salva, femeia a încercat manevre de resuscitare, însă echipa medicală sosită la fața locului a constatat decesul copilului.

Conform concluziilor preliminare ale specialiștilor, cauza morții a fost asfixia mecanică prin înecare. Femeia a fost informată despre acuzațiile care i se aduc, conform articolului privind „lăsarea în pericol a unui minor, cauzând moartea acestuia”.

Dacă va fi găsită vinovată, mama riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 8 ani.

